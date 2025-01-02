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بسبب صورة .. العثور على امرأة بعد 52 عاما من فقدانها

1/2/2025 8:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عثر على امرأة اختفت منذ أكثر من 5 عقود على قيد الحياة بعد أن نشرت الشرطة صورة "ضبابية" واحدة لها بعد 52 عاما من اختفائها.
وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن العثور على شيلا فوكس بعد اختفائها من كوفنتري عام 1972 يحل أحد أطول تحقيقات الأشخاص المفقودين.
في نهاية شهر ديسمبر، نشرت الشرطة نداء متجددا للمساعدة في العثور على السيدة فوكس، والذي تضمن صورة ضبابية لها من وقت اختفائها تقريبا.
وفي غضون ساعات من صدوره، تلقى بعض الأشخاص معلومات أدت إلى العثور على السيدة فوكس.
وأكد الضباط الذين تحدثوا معها أن السيدة فوكس على قيد الحياة، وأنها بخير وبصحة جيدة.
وبذلك تمكنت الشرطة من حل إحدى أطول قضايا الأشخاص المفقودين التي حققت فيها الشرطة.
وقالت الرقيبة المحققة جينا شو، من فريق التحقيق في القضايا الباردة: "نحن سعداء للغاية بالعثور على شيلا بعد أكثر من 5 عقود، لقد بحثنا في كل قطعة من الأدلة التي يمكننا العثور عليها وتمكنا من تحديد صورة شيلا".
وأضافت: "نحن فريق صغير من الضباط وأود أن أشيد بعمل المحقق شون ريف، الذي تمكن من حل هذه القضية بمساعدة الجمهور، لكل شخص مفقود قصة، ويستحق أفراد أسرهم وأصدقاؤهم معرفة ما حدث لهم، ونأمل أن يجتمعوا بهم مرة أخرى." .
وأضافت الشرطة أن التقدم الجنائي والتكنولوجي يمكّن الفريق من متابعة خيوط جديدة في قضايا ظلت دون حل لفترة طويلة.
سكاي نيوز








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