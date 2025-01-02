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مليون دينار .. البدء بصرف المرحلة الأخيرة من مستحقات طلبة المنح والقروض

1/2/2025 8:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية لطلبة السنوات السابقة عن الفصل الصيفي 2023-2024 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب للعام الجامعي 2023 -2024 في كل من : جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية / فرع العقبة.
كما سيتم صرف المخصصات المالية عن الفصل الأول 2023-2024 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعة البلقاء التطبيقية/كلية العقبة.
حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 9-1-2025.
وبانتهاء هذه المرحلة تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أنهت عملية صرف الرديات والمستحقات المالية لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض داخلية للعام الجامعي 2023-2024، وبتكلفة إجمالية بلغت (19) مليون دينار أردني.








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