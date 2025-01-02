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العمل النيابية تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

1/2/2025 8:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدمت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية باسم رئيسها النائب معتز أبو رمان التهنئة للعمال والموظفين في كافة مواقعهم ببدء سريان قرار رفع رفع الحد الأدنى للأجور الى ٢٩٠ دينار والذي ابتدأ سريان تطبيقه اعتبارا من اليوم ١/١/٢٠٢٥ و كما هنأتهم بمناسبة العام الميلادي الجديد متمنيا لهم ولأسرهم التوفيق .
وطالب أبو رمان وزارة العمل بالتأكد من التزام المؤسسات و الشركات والمصانع بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد ومتابعة كافة المنشآت من خلال الجولات التفتيشية مؤكدا في ذات الوقت على أي مخالفة عمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين ايصالها الى لجنة " العمل النيابية" لمتابعتها وممارسة الدور الرقابي المناط بها .
وتابع أبو رمان أن "العمل النيابية" تسعى دائما من خلال دورها التشريعي الجلوس والحوار مع الحكومة وكافة الجهات المعنية الى تحقيق رفع مستوى معيشة الشريحة الكبيرة من العمال و الموظفين في جميع القطاعات بهدف تقديم حياة كريمة لهم.
ونوه الى ضرورة التزام "العطاءات الحالية والمستمرة مع الجهات الحكومية " بتعديل العقود والأجور السارية لموظفيها في شركات الخدمات المساندة بدأ من العام ٢٠٢٥ ..
كذلك فيما يتعلق بعقود العمل المستمرة على الحد الأدنى للأجور السابق قبل تاريخ نفاذ القرار فقد أوضح أبو رمان ان قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد يعتبر نافذا فورا عليها دون الحاجه لتعديل العقود وذلك بموجب قانون العمل و ان أصحاب المنشآت ملزمين بتطبيقه و تعديل بيانات العاملين في سجلات الضمان الاجتماعي ليصبح الراتب ٢٩٠ دينار عوضا عن ٢٦٠ دينار .








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