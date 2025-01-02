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أبو السعود يفتتح مشروع لتعبئة وتغليف التمور في الاغوار الوسطى

1/2/2025 8:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري ان الحكومة تسعى لتحفيز الاستثمار وتقديم كل التسهيلات وتوفير جميع الظروف الملائمة لدعم المزارع الأردني وتمكينه من الاسهام بشكل كبير في التنمية الوطنية وتحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي في توفير البيئة المناسبة للاستثمارات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية للمنتج الأردني وتحقيق اعلى فائدة من مياه الري وكذلك بما ينعكس على توفير فرص العمل للشباب خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن وتحقيق الامن الغذائي والمائي الوطني .
وأضاف خلال جولة له يرافقه أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة وعدد من كبار مسؤولي وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن لافتتاح احد المشاريع التنموية الريادية في إعادة تعبئة وتغليف وتصدير تمور المجهول في مناطق سلطة وادي الأردن - الاغوار الوسطى ان العمل جار لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن التي من شانها تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب وخدمة أهالي مناطق الاغوار الوسطى والاخوة المزارعين في وادي الاردن .
وبين الوزير ان المشروع الاستثماري الجديد سيوفر 125 فرصة عمل نفذته شركة محلية في منطقة الاغوار الوسطى من خلال انتاج وتعبئة وفرز وتغليف وتسويق تمور المجهول وفق اعلى المواصفات العالمية لتصديرها للأسواق الخارجية والمحلية وبطاقة 750 طن سنويا ، ومساعدة صغار المزارعين في تسويق منتوجاتهم .
وزاد الوزير أبو السعود ان جودة المنتج الأردني مكنه من دخول معظم الأسواق العالمية بعد حصوله على شهادة الجودة الدولية خاصة للأسواق الأوروبية .
وبين المهندس رائد أبو السعود ان الدعم الحكومي المتواصل للقطاع الخاص المحلي وتشجيع الاستثمار في الصناعة التسويقية الزراعية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات البحث العلمي لخدمة الزراعة وأساليب الري الحديث في وادي الأردن لإنتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية تصدر للأسواق الخارجية نجحت في تحقيق اعلى انتاج ب ٤-٥ مرات من نفس كمية مياه الري للمحصول ، وكذلك التقنيات الحديثة المدخلة أسهمت بتذليل التحديات للاحتياجات المائية، من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين في مناطق وادي الأردن وتطوير الأنماط الزراعية بما يحقق أعلى مردود سواء للزراعات خاصة زراعة النخيل تحقيقا للتوجهات الحكومية الرامية الى النهوض بالقطاع الزراعي ،مؤكدا ان الحكومة ستواصل تشجيع المشاريع التنموية الهادفة لما لها من أثر في تنمية المجتمع المحلي.
وجال الوزير ومرافقيه على مكونات المشروع (شركة الكتار للتمور) التي تعد من المشاريع الريادية في إنتاج وتسويق التمر المجهول الأردني عالميًا واستمع من القائمين على المشروع الى اليات العمل حيث بين القائمين على المشروع انه استجابةً للطلب المتزايد على المنتج الأردني في الأسواق العالمية، فقد قمنا بتركيب وتشغيل خط فرز حديث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدرتنا التنافسية وأضاف يمتلك المشغل القدرة على فرز، تعبئة، وتغليف ما يقارب 2000 طن من التمور خلال موسم يمتد لأربعة أشهر و بتوظيف ما لا يقل عن 125 عاملة من أبناء المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على دعم سيدات المجتمع المحلي .
ودعا المهندس رائد أبو السعود جميع المزارعين الى انتهاج برامج الأنماط الزراعية التي من شانها تحقيق عوائد اقتصادية ومادية على المزارعين انفسهم وعلى الاقتصاد الوطني وبما يحقق الحماية للمزارعين ويمكنهم من تصدير منتوجاتهم الزراعية بأسعار جيدة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الري مؤكدا ان الوزارة / سلطة وادي الأردن تعمل على توفير كافة الإمكانات المتاحة للأخوة المزارعين والجمعيات داعيا إياهم الى ان يكونوا داعمين للجهود المتواصلة للوزارة/ سلطة وادي الأردن في حماية مقدرات المياه حيث ان المحافظة عليها سيعمل على سرعة الاستجابة لتطلعات ومطالب المزارعين وتلبيتها بكل فاعلية وتأمينهم بالاحتياجات المائية بعدالة
ويبلغ الإنتاج السنوي حاليًا، 750 طنًا، مع خطط طموحة لزيادة الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى 2000 طن خلال الأربع سنوات القادمة وسيوفر المشروع تقديم خدمات الفرز، التعبئة، والتسويق لصغار المزارعين الراغبين في تطوير منتجاتهم لدعم الزراعة الوطنية .
وأشاد عدد من المزارعين بجهود قطاع المياه في سرعة إيجاد الحلول لعدد من التحديات وخاصة استخدام أساليب الري الحديث ورفع كفاءة مياه الري .








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