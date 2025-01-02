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الدبعي يلتقي الملحق الثقافي اليمني في عمان

1/2/2025 8:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي في مكتبه في حرم الوزارة الملحق الثقافي اليمني في الأردن سعادة الدكتورة راهيلا عُمير.
وفي بداية اللقاء أكد الدكتور الدبعي على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الأردن واليمن الشقيق ، معبراً عن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم للطلاب اليمنيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين، كما استعرض الدبعي النشاطات اللامنهجية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة للطلبة الوافدين مثل تكريم الطلبة الوافدين الأوائل في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية سنوياً، ومسابقة مقرئ القرآن الكريم للطلبة الوافدين التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك، ومسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن والدراسة فيه.
كما استعرض نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين والراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية، والذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطلع العام الجامعي الحالي 2024-2025 وفوائده من حيث تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والمال على الطالب الوافد.
وقد تناول اللقاء أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة، والمتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والاسهام في تعزيز المخرجات التعليمية وتنمية القدرات البشرية ، كما ناقش الجانبان آلية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، بما يشمل تقديم التسهيلات للطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الأردنية، ومتابعة احتياجاتهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، كما تم التطرق إلى إمكانية تعزيز برامج التبادل الأكاديمي وتطوير شراكات بحثية تخدم التطلعات المشتركة.
من جهتها أشادت عُمير بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الطلبة الوافدين، معربةً عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية في توفير بيئة تعليمية متميزة.
وقد حضر اللقاء كل : المهندس محمد عبدالكريم/ مسؤول الشؤون المالية والأكاديمية بالملحقية الثقافية اليمينة، والسيد بهجت دياب/ مسؤول العلاقات العامة.








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