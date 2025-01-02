Thursday, 02 January 2025 02:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء تشغيل مركز النقل الدولي للركاب

1/2/2025 8:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، على حيثيات تشغيل ونقل المسافرين من مركز النقل الدولي للركاب، الذي بدأت عملية التشغيل فيه اليوم الخميس بالعاصمة.


واستمع الشبيلات، خلال لقائه أصحاب مكاتب السفريات الخارجية وحافلات النقل الدولي، ومكتب ائتلاف السفريات الخارجية الذي أنشئ لغايات تشغيل المركز، إلى أبرز الملاحظات على عمليات تشغيل المركز، مؤكداً ضرورة تنظيم هذا النمط من عمليات النقل أسوة بالعديد من دول العالم، بما يضمن عدم عشوائية نقل المسافرين برا من وإلى الأردن.


وبين أن مركز النقل الدولي سيكون بمثابة مركز انطلاق ووصول بري على غرار حركة المسافرين في المطارات، مشيراً إلى أن المركز يأتي لتنظيم عملية دخول وخروج المركبات الدولية من وإلى المملكة، ومن المعابر البرية كافة، ضمن مسارات خاصة للمركبات العراقية والسورية والسعودية، على أن تقوم تلك المركبات بالمبيت في المركز حال عدم وجود ركاب.

MENAFN02012025000208011052ID1109049167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث