بدء تشغيل مركز النقل الدولي للركاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، على حيثيات تشغيل ونقل المسافرين من مركز النقل الدولي للركاب، الذي بدأت عملية التشغيل فيه اليوم الخميس بالعاصمة.



واستمع الشبيلات، خلال لقائه أصحاب مكاتب السفريات الخارجية وحافلات النقل الدولي، ومكتب ائتلاف السفريات الخارجية الذي أنشئ لغايات تشغيل المركز، إلى أبرز الملاحظات على عمليات تشغيل المركز، مؤكداً ضرورة تنظيم هذا النمط من عمليات النقل أسوة بالعديد من دول العالم، بما يضمن عدم عشوائية المسافرين برا من وإلى الأردن.



وبين أن مركز النقل الدولي سيكون بمثابة مركز انطلاق ووصول بري على غرار حركة المسافرين في المطارات، مشيراً إلى أن المركز يأتي لتنظيم عملية دخول وخروج المركبات الدولية من وإلى المملكة، ومن المعابر البرية كافة، ضمن مسارات خاصة للمركبات العراقية والسورية والسعودية، على أن تقوم تلك المركبات بالمبيت في المركز حال عدم وجود ركاب.