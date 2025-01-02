التربية: حرمان 126 طالبا وطالبة من التقدم للتوجيهي دورتين متتاليتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية / رئيس لجنة الامتحان العام الدكتور نواف العجارمة أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الدكتور العجارمة اليوم الخميس لغرفتي العمليات في مركز الوزارة، وإدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية؛ اطمأن خلالها على سير الامتحان في يومه الرابع.



وتابع من خلال غرفة السيطرة المزودة بالكاميرات في مركز الوزارة عملية استقبال الطلبة في عدد من المراكز الامتحانية في مختلف محافظات المملكة، موجهًا مديري التربية والتعليم إلى فتح مراكز الامتحان واستقبال الطلبة بوقت مبكر حفاظا على سلامتهم في ظل الأجواء الباردة، ليتمكنوا من التقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.



واستمع الدكتور العجارمة خلال زيارته لغرفة العمليات في إدارة الامتحانات إلى شرح قدمه الفريق الفني المعني حول الإجراءات المتبعة للتأكد من سلامة الامتحان من جوانبه كافة.



وأشاد بجهود الفريق القائم على غرفة العمليات والكوادر المساندة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم التي تعمل بتكامل وتميز مع الأجهزة المعنية ورؤساء القاعات ومساعديهم والمراقبين والمصححين على تنفيذ الامتحان بالشكل المخطط له، وبما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة للطلبة.



إلى ذلك، بينت الوزارة أن العدد الإجمالي للطلبة المشتركين في الامتحان الذين تم حرمانهم لدورتين امتحانيتين متتاليتين بلغ (126)، وإلغاء دورة (3)، وإلغاء مبحث (9)، وذلك حتى نهاية امتحان يوم الاثنين الماضي، وذلك بسبب مخالفة التعليمات الناظمة للامتحان.