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الانتهاء من مشروع أرضي التدريبي بمجال القطاع الزراعي في الطفيلة

1/2/2025 8:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهى معهد التدريب المهني في الطفيلة، حزمة فعاليات تدريبية ضمن مشروع "أرضي"، والمنفذ ضمن برنامج القدرة على الصمود في الزراعة، وتطوير سلسلة القيمة والابتكار الذي أطلق بالتعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة التدريب المهني، بهدف تأهيل الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي وتحسين مهاراتهم من خلال أنشطة تدريبية متخصصة.


وجرى تخريج المشاركين في البرنامج في تخصصي الزراعة المحمية، ومركب الشبكات، بالتعاون مع وزارة الزراعة وعددهم 25 مشاركا ومشاركة .

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