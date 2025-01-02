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مصدر لـ الوكيل : لا تعديل مرتقب على حكومة حسان

1/2/2025 7:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع انه لا نية لدى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لإجراء تعديل وزاري على الحكومة خلال الفترة الحالية .

وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إن كل ما صدر بهذا الخصوص هو من قبيل الشائعات، ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأكد المصدر أن أي أخبار أو بيانات أو معلومات تتصل بالحكومة والعمل الحكومي يتم إذاعتها وبثها عبر وسائل الإعلام.

MENAFN02012025000208011052ID1109048938

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