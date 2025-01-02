مصدر لـ الوكيل : لا تعديل مرتقب على حكومة حسان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع انه لا نية لدى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لإجراء تعديل وزاري على الحكومة خلال الفترة الحالية .
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إن كل ما صدر بهذا الخصوص هو من قبيل الشائعات، ولا يمت للحقيقة بصلة.
وأكد المصدر أن أي أخبار أو بيانات أو معلومات تتصل بالحكومة والعمل الحكومي يتم إذاعتها وبثها عبر وسائل الإعلام.
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