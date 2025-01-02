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التربية: إعفاء رئيس قاعة ومساعده ومراقبين لتواطئهم بتنفيذ تعليمات الامتحان

1/2/2025 7:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر رئيس لجنة الامتحان العام؛ الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة إعفاء رئيس قاعة ومساعده ومراقبين اثنين بسبب تواطؤهم في تنفيذ التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة.


كما قرر العجارمة تشكيل لجنة تحقيق مع رئيس القاعة ومساعده والمراقبين للوقوف على حيثيات التواطؤ الذي جرى في إحدى القاعات الامتحانات لاتخاذ العقوبة المناسبة.

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