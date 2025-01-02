التربية: إعفاء رئيس قاعة ومساعده ومراقبين لتواطئهم بتنفيذ تعليمات الامتحان

كما قرر العجارمة تشكيل لجنة تحقيق مع رئيس القاعة ومساعده والمراقبين للوقوف على حيثيات التواطؤ الذي جرى في إحدى القاعات الامتحانات لاتخاذ العقوبة المناسبة.

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