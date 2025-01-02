مع بداية 2025.. شيرين تزف خبراً ساراً لجمهورها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
فاجأت الفنانة
المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بخبر سعيد مع بداية عام 2025، حيث أعلنت عن استعادة حسابها الرسمي على منصة إنستغرام بعد فترة طويلة من سرقته وعدم تمكنها من إدارة محتواه.
ونشرت شيرين عبدالوهاب أول رسالة عبر حسابها على إنستغرام بعد استعادته، وحرصت على معايدة وتهنئة جمهورها ومعجبيها بمناسبة العام الجديد، معلقة: "عام سعيد 2025" مع إضافة اسمها، لتأكيد عودة تحكمها الكامل في حسابها ومحتواه.
ولاقت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً من قبل جمهورها ومتابعيها وكذلك النجوم في الوسط الفني والغنائي، حيث حرص عدد من النجوم على تهنئتها، من بينهم غادة عبدالرازق، وعمر السعيد، وساندي، وغيرهم، فيما تساءل البعض عن سبب حذفها لكافة المنشورات والصور السابقة بالحساب.
2
MENAFN02012025000208011052ID1109048936
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.