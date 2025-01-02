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مع بداية 2025.. شيرين تزف خبراً ساراً لجمهورها

1/2/2025 7:08:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بخبر سعيد مع بداية عام 2025، حيث أعلنت عن استعادة حسابها الرسمي على منصة إنستغرام بعد فترة طويلة من سرقته وعدم تمكنها من إدارة محتواه.
ونشرت شيرين عبدالوهاب أول رسالة عبر حسابها على إنستغرام بعد استعادته، وحرصت على معايدة وتهنئة جمهورها ومعجبيها بمناسبة العام الجديد، معلقة: "عام سعيد 2025" مع إضافة اسمها، لتأكيد عودة تحكمها الكامل في حسابها ومحتواه.


ولاقت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً من قبل جمهورها ومتابعيها وكذلك النجوم في الوسط الفني والغنائي، حيث حرص عدد من النجوم على تهنئتها، من بينهم غادة عبدالرازق، وعمر السعيد، وساندي، وغيرهم، فيما تساءل البعض عن سبب حذفها لكافة المنشورات والصور السابقة بالحساب.

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