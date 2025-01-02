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الموت يغيب الفنان الكويتي عبدالعزيز الحداد

1/2/2025 6:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحل عن عالمنا الكاتب والمخرج والفنان الكويتي عبدالعزيز الحداد عن عمر يناهز 71 عاماً، حيث يُشيّع جثمانه عصر اليوم الخميس في مقبرة الصليبخات.
وكان "الحداد" قد تعرض لجلطة في أواخر أبريل (نيسان) من العام الماضي، دخل على إثرها في غيبوبة طويلة انتهت بوفاته.

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