أردني يفوز بجائزة أفضل سائق في ولاية ألمانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- فاز الأردني عماد محمود نمر الكسبة بجائزة أفضل سائق في ولاية ألمانية، ومن أفضل 25 سائقًا في ألمانيا بالعموم عن عام 2024.



وقال الكسبة لـ "الوكيل الإخباري" إنه يُقيم في ولاية "نورد راين وست فالن" الألمانية، ويعمل في مؤسسة النقل الحكومية الرئيسية للولاية منذ 2018، وتم تكريمه في كانون الأول الماضي من قبل وزارة النقل كأفضل سائق عن الولاية .



وفاز الكسبة بجائزة أفضل 25 سائقًا عن ألمانيا التي شارك فيها قرابة الـ 100 ألف سائق في عموم ألمانيا.



واشار إن الالمان والعرب دائماً ما يمدحون السائقين الأردنيين.



ويبلغ عماد من العمر 47 عاما ، وُلد في الأردن وكان يعمل أيضًا سائقًا على خطوط النقل، ثم انتقل إلى ألمانيا في عام 2001 وأكمل تعليمه لدراسة رخصة الباص في عام 2017 لينتقل للعمل بمؤسسة حكومية ألمانية رسميًا في 2018، مشيرًا أنه الآن يعمل مدربًا للمبتدئين.



وعن سبب تكريمه، أوضح الكسبة أنه بأحد الايام وعندما انتهت ساعات دوامه الرسمي وكان في طريقه إلى الشركة ، لاحظ وجود ثلاثة أشخاص على المحطة الأخيرة ينتظرون الباص للذهاب إلى مجمع الحافلات وعندما وصل الباص في الوقت المحدد، لم يلاحظ السائق الركاب فاستمر في طريقه دون أن يأخذهم، وكان هذا آخر باص يصل إلى المنطقة



واضاف الكسبة انه حينها تواصل مع مكتب الحركة وأوضح لهم أن الركاب على المحطة انقطعوا عن المواصلات، وطلب منهم السماح له بأخذهم على الرغم من أن ذلك غير مسموح به مشيرا بأن المكتب وافق على طلبه، وقام بنقل الركاب إلى المجمع، كما أضاف أنه نقل امرأة كانت تسكن بالقرب من مكان عمله.



وتابع قائلاً إنه لاقى ترحيبًا من الركاب الذين عبروا عن شكرهم له على المعاملة الإنسانية التي أظهرها، وكذلك على حسن قيادته. وأضاف أنه بعد ذلك، قام الركاب الثلاثة بكتابة رسالة شكر وتقدير إلى المدير العام والإدارة الرئاسية، وتمنوا له الفوز بجائزة أفضل سائق حافلة في ألمانيا، وهو ما تحقق له في النهاية.







