المصفاة عبأت مليون أسطوانة غاز في أيام المنخفض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت جداول مصفاة
البترول التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" عن كميات تعبئة أسطوانات الغاز في محطات الغاز الثلاث من السبت حتى الأربعاء ، وهي الأيام التي تزامنت مع المنخفض الجوي .
وخلال يوم السبت 28/12/2024 تم تعبئة 206221 أسطوانة غاز ، وفي يوم الأحد بلغ العدد نحو 189893 أسطوانة غاز ، أما في يوم الإثنين فوصل العدد إلى 188278 أسطوانة ، ليعود ليرتفع بشكل كبير الثلاثاء ويبلغ 218691 أسطوانة غاز .
وأمس الأربعاء تم تعبئة 177212 أسطوانة غاز ، ليكون مجموع ما تم تعبئته خلال أيام المنخفض 980295 أسطوانة غاز .
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