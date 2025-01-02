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المصفاة عبأت مليون أسطوانة غاز في أيام المنخفض

1/2/2025 6:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت جداول مصفاة البترول التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" عن كميات تعبئة أسطوانات الغاز في محطات الغاز الثلاث من السبت حتى الأربعاء ، وهي الأيام التي تزامنت مع المنخفض الجوي .
وخلال يوم السبت 28/12/2024 تم تعبئة 206221 أسطوانة غاز ، وفي يوم الأحد بلغ العدد نحو 189893 أسطوانة غاز ، أما في يوم الإثنين فوصل العدد إلى 188278 أسطوانة ، ليعود ليرتفع بشكل كبير الثلاثاء ويبلغ 218691 أسطوانة غاز .
وأمس الأربعاء تم تعبئة 177212 أسطوانة غاز ، ليكون مجموع ما تم تعبئته خلال أيام المنخفض 980295 أسطوانة غاز .








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