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بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد

1/2/2025 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل البري تشغيل مجمع سفريات الكرك الخارجية الجديد في منطقة زحوم شرق مدينة الكرك اعتبارا من صباح اليوم الخميس .
وقالت الهيئة إنه ستنطلق من المجمع وتعود آلية كافة الباصات العاملة على خط مدينة الكرك والتي كانت تعتمد المجمع القديم منطلقا باتجاه العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة التي يربطها خط نقل بمدينة الكرك، معتبرةً ان هذا القرار سيكون مقدمة لقرارات مماثلة ستشمل لاحقا نقل كافة الباصات العاملة مابين بعض بلدات شمال وجنوب المحافظة والعاصمة عمان بما في ذلك خط جامعة مؤتة -عمان.
وبخصوص تسهيل مهمة وصول الركاب من والى المجمع الجديد والعودة منه ، اوضحت الهيئة انه تم احداث خطين للسرفيس يربط الاول المجمع بجامعة مؤتة وبواقع (22 )واسطة نقل متوسطة والاخر يربط المجمع بمجمع سفريات الكرك الداخلي وبواقع (21) واسطة .








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