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إلغاء رخص المهن التي مضى على آخر تجديد لها ثلاثة سنوات فأكثر

1/2/2025 6:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إلغاء جميع رخص المهن التي مضى على آخر تجديد لها ثلاثة سنوات فأكثر استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون رخص المهن ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2022 .
وبحسب القرار يحق للأمانة مطالبة مالكي رخص المهن الملغاة وفقا للقرار بالرسوم والغرامات المستحقة على رخصهم ، مع الإشارة الى قيامها بنشر الرخص الملغاة على موقعها الرسمي ؛ داعية الى الدخول للموقع ومراجعتها لتصويب أوضاعهم .








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