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هنا الزاهد تبهر جمهورها من أمام الأهرامات - صور

1/2/2025 6:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبهرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، جمهورها بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها، من داخل منطقة أهرامات الجيزة.
ونشرت هنا الزاهد، مجموعة صور لجلسة تصوير خضعت لها أمام الأهرامات، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً أخضر اللون تميز بغطاء رأس، وزينت إطلالتها بأحدث صيحات المجوهرات.


وانهالت التعليقات على منشور الممثلة المصرية، حيث أبدى مُتابعوه إعجابهم بإطلالتها.

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