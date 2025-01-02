هنا الزاهد تبهر جمهورها من أمام الأهرامات - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أبهرت الفنانة
المصرية هنا الزاهد، جمهورها بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها، من داخل منطقة أهرامات الجيزة.
ونشرت هنا الزاهد، مجموعة صور لجلسة تصوير خضعت لها أمام الأهرامات، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً أخضر اللون تميز بغطاء رأس، وزينت إطلالتها بأحدث صيحات المجوهرات.
وانهالت التعليقات على منشور الممثلة المصرية، حيث أبدى مُتابعوه إعجابهم بإطلالتها.
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