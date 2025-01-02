عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين من بينهم الحاخام المتطرف "يسرائيل شليطا" اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.
بترا
MENAFN02012025000208011052ID1109048748
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.