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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

1/2/2025 6:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين من بينهم الحاخام المتطرف "يسرائيل شليطا" اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.
بترا








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