لأول مرة منذ بدء العدوان على لبنان: الاحتلال يتوغل في بلدة بيت ليف ويفتش منازل

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN -
توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة بيت ليف جنوب لبنان، للمرة الأولى منذ بدء العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "دوريات معادية توغلت في بلدة بيت ليف، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، وفتش
جنودها المنازل الواقعة لجهة بلدتي راميا والقوزح".
تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال لم يسبق أن توغل في هذه البلدة خلال عمليات التوغل البري، التي بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان عن ارتقاء 4 آلاف و63 شهيدا، و16 ألفًا و663 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
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