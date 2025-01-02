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لأول مرة منذ بدء العدوان على لبنان: الاحتلال يتوغل في بلدة بيت ليف ويفتش منازل

1/2/2025 6:10:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN -
توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة بيت ليف جنوب لبنان، للمرة الأولى منذ بدء العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "دوريات معادية توغلت في بلدة بيت ليف، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، وفتش
جنودها المنازل الواقعة لجهة بلدتي راميا والقوزح".

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال لم يسبق أن توغل في هذه البلدة خلال عمليات التوغل البري، التي بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان عن ارتقاء 4 آلاف و63 شهيدا، و16 ألفًا و663 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.


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