الاحتلال يقتحم فقوعة غرب جنين
التاريخ
1/2/2025 5:09:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر
اليوم الخميس، بلدة فقوعة غرب جنين.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة،
ومشطت شوارعها، وسيرت فرقا من المشاة فيها،
دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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