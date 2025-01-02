الاحتلال يقتحم قراوة بني حسان ويفتش مركبات ومحلات تجارية
التاريخ
1/2/2025 5:09:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية لمراسلنا، ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفتشت مركبات، ومحلات تجارية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.
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