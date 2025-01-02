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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً في بداية العام

1/2/2025 5:09:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الخميس، مستفيدة من الأداء القوي الذي سجلته خلال العام الماضي، في ظل انتظار المستثمرين مزيدًا من الإشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والسياسات التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه الرسوم الجمركية.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.39 بالمئة ليصل إلى 2634.15 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكية بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2646.30 دولار للأوقية.
وشهد المعدن الأصفر في عام 2024 أداءً مميزًا، محققًا مكاسب بأكثر من 27 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.
وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 بالمئة إلى 29.29 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 912.26 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة ليسجل 917.14 دولار للأوقية.
بترا









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