ارتفاع أسعار الذهب بداية العام الجديد وسط ترقب لسياسات الفائدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الخميس، مستفيدة من الأداء القوي الذي سجلته خلال العام الماضي، في ظل انتظار المستثمرين مزيدًا من الإشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والسياسات التجارية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب
تجاه الرسوم الجمركية.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.39 بالمئة ليصل إلى 2634.15 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركية بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2646.30 دولار للأوقية.
وشهد المعدن الأصفر في عام 2024 أداءً مميزًا، محققًا مكاسب بأكثر من 27 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.
وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 بالمئة إلى 29.29 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 912.26 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة ليسجل 917.14 دولار للأوقية.
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