إصابة طفل برصاص الاحتلال في جيوس شرق قلقيلية

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - أصيب طفل، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليفي بلدة جيوس، شرق قلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر (14 عاما) في القدم، وجرى نقله إلى المستشفى.

وحسب مراسلة الوكالة الرسمية، الطفل أصيب بالرصاص الحي

قرب جدار الفصل والتوسّع العنصري في بلدة جيوس، ووصفت مصادر طبية اصابته بالمتوسطة.