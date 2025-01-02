إصابة طفل برصاص الاحتلال في جيوس شرق قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN - أصيب طفل، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
في بلدة جيوس، شرق قلقيلية.
وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر (14 عاما) في القدم، وجرى نقله إلى المستشفى.
وحسب مراسلة الوكالة الرسمية، الطفل أصيب بالرصاص الحي
قرب جدار الفصل والتوسّع العنصري في بلدة جيوس، ووصفت مصادر طبية اصابته بالمتوسطة.
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