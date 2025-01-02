الاحتلال يغلق طرقا غرب مدينة رام الله
التاريخ
1/2/2025 4:17:19 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طرقا غرب مدينة رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى بلدات غرب مدينة رام الله، بزعم تنفيذ عملية دهس قرب دير قديس غربا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت بلدة دير عمار غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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