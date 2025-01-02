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الاحتلال يغلق طرقا غرب مدينة رام الله

1/2/2025 4:17:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طرقا غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى بلدات غرب مدينة رام الله، بزعم تنفيذ عملية دهس قرب دير قديس غربا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت بلدة دير عمار غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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