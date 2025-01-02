مستعمرون يقتحمون كفل حارس شمال سلفيت ويعتدون على ممتلكات المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / - اقتحم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة كفل حارس، شمال سلفيت.
وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستعمرين اقتحموا البلدة لأداء طقوس "تلمودية" في المقامات الإسلامية، واعتدوا على منازل المواطنين ومركباتهم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت كفل حارس في وقت سابق من مساء اليوم، قبل أن تغلق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت المواطنين من التنقل، بهدف تأمين اقتحام المستعمرين للبلدة.
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