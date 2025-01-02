مستعمرون يقتحمون كفل حارس شمال سلفيت ويعتدون على ممتلكات المواطنين

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / - اقتحم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة كفل حارس، شمال سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستعمرين اقتحموا البلدة لأداء طقوس "تلمودية" في المقامات الإسلامية، واعتدوا على منازل المواطنين ومركباتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت كفل حارس في وقت سابق من مساء اليوم، قبل أن تغلق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت المواطنين من التنقل، بهدف تأمين اقتحام المستعمرين للبلدة.