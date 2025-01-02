الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يقدم اعتذارا باسم إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اعتذارا عما أسماه "كارثة السابع من أكتوبر" في إشارة إلى عملية (طوفان الأقصى)، مجددا الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية فيها.

ووصف هرتسوغ، خلال مشاركته في فعالية بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (الحانوكاة) في مستوطنة حتسريم (جنوب)، ما حدث بأنه إخفاق ينبغي التحقيق فيه من قبل لجنة رسمية.

وحضر الفعالية مستوطنون من مستوطنة بئيري المحاذية لقطاع غزة وعائلات أسرى إسرائيليين.

وقال الرئيس الإسرائيلي "لا يمكننا أن نتعافى إذا لم نُعد المختطفين على الفور"، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف هرتسوغ مخاطبا الحضور "أطلب منكم باسم دولة إسرائيل الصفح عن الكارثة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023′′، على حد وصفه.

وكانت لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول (طوفان الأقصى) قالت قبل شهرين إن الحكومة فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية.

وأوضحت اللجنة أنها جمعت خلال التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا".

ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة ( حماس ) وفصائل فلسطينية أخرى هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة، وأعلنت مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ومنذ ذلك الحين وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل حرب إبادة على غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.