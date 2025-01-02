الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعيق حركة تنقل المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأغلقت شارع القدس- الخليل أمام مرور المركبات، وحركة تنقل المواطنين.
وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال تواصل سياسة التضييق على المواطنين، خاصة أصحاب المحلات التجارية، دون ان يبلغ عن دهم منازل، أو اعتقالات.
MENAFN02012025000205011050ID1109048342
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.