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الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعيق حركة تنقل المواطنين

1/2/2025 4:17:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأغلقت شارع القدس- الخليل أمام مرور المركبات، وحركة تنقل المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال تواصل سياسة التضييق على المواطنين، خاصة أصحاب المحلات التجارية، دون ان يبلغ عن دهم منازل، أو اعتقالات.

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