نيسان موتور تخطط لعرض ثلاثة نماذج سيارات فريدة من تصميم طلاب كليتها التقنية

(MENAFN
) أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية عن خططها لعرض ثلاثة نماذج سيارات فريدة من تصميم طلاب كليتها التقنية للسيارات في اليابان خلال معرض طوكيو للسيارات، المقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 12 يناير. تعكس هذه النماذج الإبداع والابتكار لجيل جديد من مهندسي السيارات، وتبرز قدرتهم على دمج العناصر الكلاسيكية والحديثة في التصاميم.
النموذج الأول تم تطويره من قبل طلاب السنة الرابعة في قسم الصيانة وإعادة التجهيز بكلية نيسان التقنية. يركز المشروع على إعادة تصور سيارة "كينمار سكايلاين" الكلاسيكية باستخدام شاسيه V35، الذي تم بيعه في الولايات المتحدة باسم إنفينيتي G35 بين عامي 2002 و2007. بهدف جذب عشاق السيارات الذين يقدرون تصاميم الثلاثينيات والخمسينيات، أطلق الطلاب على ابتكارهم الجديد اسم "NEU Skyline"، وهو اختصار لكلمات Nostalgia (الحنين)، Incorrigibility (الإصرار)، وOriginality (الأصالة)، مما يعكس روح الابتكار في إعادة تصميم هذه السيارة الأيقونية.
النموذج الثاني يمثل دمجًا جريئًا بين سيارة نيسان Z الحديثة وتصميم الجزء الخلفي من سيارة نيسان ليف. لتحقيق هذا التصميم الهجين، قام الطلاب بإزالة الرفارف الخلفية وسقف سيارة Z، واستبدلوها بالجزء الخلفي من سيارة ليف عن طريق لحام الأجزاء معًا. كما وسّعوا الرفارف الخلفية لتعزيز هيئة السيارة بما يتماشى مع المظهر القوي والمميز لسيارة فيرليدي Z. يعكس هذا الدمج الفريد إبداع الطلاب في الجمع بين تصميمين مختلفين لنيسان في سيارة واحدة متكاملة.
أما النموذج الثالث، فيأخذ نهجًا مختلفًا من خلال استهداف عشاق السيارات الكلاسيكية. يركز هذا المشروع على إبراز التصاميم التقليدية للسيارات، بهدف إحياء شعور بالحنين لدى المشاهدين. تعرض النماذج الثلاثة معًا مدى الابتكار والحرفية التي يتمتع بها طلاب الكلية التقنية لنيسان، مما يجعلها إحدى أبرز المحطات في معرض طوكيو للسيارات.
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