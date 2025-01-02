مطار برلين يتوقع زيادة كبيرة في أعداد المسافرين في عام 2025

(MENAFN
) يتوقع مطار برلين، المطار الرئيسي في عاصمة ألمانيا، زيادة كبيرة في عدد المسافرين في العام المقبل مقارنة بعام 2024. وفقًا لأليتا فون ماسنباخ، رئيسة المطار، من المتوقع أن يصل عدد الركاب إلى ما بين 26 و27 مليونًا، وهو ارتفاع ملحوظ عن 25.5 مليون راكب تم تسجيلهم في العام الماضي، مما يمثل زيادة بنحو 10 بالمئة مقارنة بعام 2023. يعكس هذا النمو التعافي العام وتوسع حركة السفر الجوي في المطار.
وأشارت فون ماسنباخ إلى أن تطور حركة الطيران يتأثر بعدد من العوامل، بما في ذلك النزاعات الجيوسياسية والأزمات والاتجاهات الاقتصادية. تلعب هذه التأثيرات العالمية دورًا كبيرًا في تشكيل مستقبل السفر الجوي وآفاق نموه. ومع ذلك، أضافت أنه من المحتمل أن تؤدي الضرائب العالية والرسوم الحكومية في ألمانيا إلى إعاقة التوسع الإضافي. هذه التكاليف قد تقلل من الاتصال الجوي وتؤدي إلى نمو معتدل فقط في حركة الطيران في المطار.
وكمثال على ذلك، أعلنت شركة رايان إير عن خطط لخفض عملياتها في مطار برلين بنسبة 20 بالمئة اعتبارًا من صيف 2025، مشيرة إلى التكاليف المتزايدة كعامل رئيسي في هذا القرار. يسلط هذا التقليص في السعة الضوء على التحديات التي تواجهها شركات الطيران في الحفاظ على الربحية في بيئة من التكاليف التشغيلية المرتفعة.
على الرغم من هذه التحديات، أعربت فون ماسنباخ عن رضاها عن أداء المطار في عام 2024، الذي تجاوز التوقعات. وأشارت إلى أن نمو المطار كان فوق المتوسط الألماني، مما يعكس مرونة مطار برلين حتى في مواجهة العقبات التي يواجهها قطاع الطيران في ألمانيا.
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