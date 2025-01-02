معدل التضخم في أوزبكستان ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل

(MENAFN
) أظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوزبكستانية يوم الخميس انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم في البلاد خلال الشهر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل. وأشارت التقرير إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أدنى زيادة سنوية منذ ثمانية أشهر. يشير هذا الانخفاض إلى أن ضغوط التضخم في أوزبكستان قد تراجعت إلى حد ما، مما يساهم في تحسين النظرة الاقتصادية للبلاد.
بالإضافة إلى معدل التضخم السنوي، بلغ الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين 1.04 بالمئة. يعكس هذا التعديل المستمر في الأسعار، على الرغم من أن الزيادة الشهرية لم تكن حادة كما كان يتوقع البعض. وتُظهر الاتجاهات العامة أن الزيادة في الأسعار في أوزبكستان كانت أكثر تدريجية في الأشهر الأخيرة، مما يعد إشارة إيجابية للمستهلكين والاقتصاد بشكل عام.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي لها تأثير كبير على ميزانيات الأسر، بنسبة 1.8 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر. ومع ذلك، على أساس سنوي، شهدت أسعار المواد الغذائية زيادة أكثر اعتدالًا بلغت 2.4 بالمئة. وتشير هذه الزيادات إلى أن تكاليف الطعام لا تزال تمثل مصدر قلق للمستهلكين، لكنها لم تشهد نفس المستوى من الارتفاعات كما في القطاعات الأخرى.
أما أسعار السلع غير الغذائية فقد أظهرت اتجاهًا مختلطًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري و7.7 بالمئة على أساس سنوي. تعكس هذه الأرقام زيادة طويلة الأمد في السلع غير الغذائية، مما قد يشير إلى وجود ضغوط تضخمية مستمرة في بعض القطاعات الاقتصادية. ورغم الارتفاع في أسعار السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض العام في التضخم يوفر بعض الراحة للمستهلكين في أوزبكستان.
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