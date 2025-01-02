هيونداي تسهدف الانضمام إلى سوق المركبات الكهربائية ذات الثلاث عجلات في الهند

(MENAFN
) تستهدف شركة هيونداي موتور الهندية، الذراع الهندية لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، دخول سوق المركبات الكهربائية ذات الثلاث عجلات في الهند، التي تشهد نموًا سريعًا، كجزء من استراتيجيتها لتسريع التحول نحو المركبات منخفضة الانبعاثات. وأفادت مصادر مطلعة على الموضوع أن شركة هيونداي موتور الهندية قد تدخل في شراكة مع شركة محلية تنتج مركبات ثلاثية وأربعة العجلات، حيث تجري المحادثات حاليًا مع شركة TVS موتور. وعلى الرغم من أن تفاصيل الشراكة لم تُكشف بعد، من المتوقع أن تشارك هيونداي الشاسيه الخاص بمركبتها الصغيرة القادمة مع شركة TVS، تمامًا كما تتعاون شركة TVS مع الشركة الألمانية لصناعة الدراجات النارية BMW لإنتاج دراجات نارية تحمل علامة BMW في الهند.
تخطط هيونداي لعرض نماذج أولية لمركباتها الصغيرة التي ستستخدم في خدمات التوصيل من آخر الميل في معرض "بهارات ترانسبورت إكسبو" في الهند. ويعد هذا خطوة هامة في جهود هيونداي لتقديم حلول نقل مبتكرة في البلاد. ستكون هذه المركبات جزءًا من مبادرة هيونداي الأكبر للمساهمة في تحول قطاع النقل في الهند نحو خيارات أكثر استدامة.
في نفس الوقت، تتطلع شركة TVS موتور لدخول سوق المركبات الكهربائية، حيث تخطط لإطلاق مركبة كهربائية ثلاثية العجلات خاصة بها لخدمات التوصيل من آخر الميل في عام 2025، مما يشير إلى زيادة التنافس في هذا القطاع الذي ينمو بسرعة. تتماشى جهود TVS مع الطلب المتزايد على حلول النقل الصديقة للبيئة والفعالة في الهند.
يمكن أن يوفر دخول هيونداي إلى قطاع المركبات الكهربائية ذات الثلاث عجلات أيضًا منصة لإطلاق منصتها المعتمدة على التطبيقات، بما في ذلك شوقل، لخدمات النقل الذكية في السوق الهندية. تم إطلاق شوقل من قبل مجموعة هيونداي موتور في مارس 2021، وهي خدمة نقل ذكية طورتها مختبرات الأبحاث الذكية التابعة للشركة، مما يتيح فرصًا لتوسيع نطاق الخدمة في السوق الهندية.
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