التضخم في إندونيسيا يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى 1.57 بالمئة

(MENAFN
) أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وكالة الإحصاء المركزية في إندونيسيا يوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر 1.57 بالمئة، مرتفعًا قليلاً عن معدل نوفمبر البالغ 1.55 بالمئة ولكنه أقل قليلاً من التوقعات التي أشارت إلى 1.6 بالمئة. للمقارنة، كان معدل التضخم في ديسمبر 2023 أعلى بشكل ملحوظ عند 2.61 بالمئة، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في التضخم على مدار العام الماضي.
وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم في ديسمبر 0.44 بالمئة، متجاوزًا قليلاً التوقعات التي أشارت إلى 0.4 بالمئة. كما شهد مؤشر أسعار المستهلك (CPI) زيادة طفيفة، حيث ارتفع إلى 106.80 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 105.15 نقطة في نوفمبر. تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع مستقر ولكن محدود في مستوى الأسعار الإجمالي، مما يعكس تأثيرات العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأوضح بودجي سمارتيني، نائب رئيس وكالة الإحصاء، أن التضخم الذي تم تسجيله الشهر الماضي كان مدفوعًا بشكل أساسي بتغيرات أسعار السلع في الأسواق العالمية وأنماط الاستهلاك في السوق المحلية. وشهدت جميع القطاعات الرئيسية ارتفاعًا في الأسعار، مما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية واسعة النطاق. يعكس هذا الاتجاه تأثير التقلبات في الأسواق الدولية على الاقتصاد الإندونيسي، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية لأنماط الطلب المحلي.
الجدير بالذكر أن الحكومة الإندونيسية حددت هدفًا لمعدل التضخم يبلغ حوالي 2.5 بالمئة. ورغم الزيادات الأخيرة، لا يزال معدل التضخم الحالي أقل من هذا الهدف، مما يشير إلى أن التضخم تحت السيطرة. ومع ذلك، سيكون من الضروري مراقبة الاتجاهات السعرية باستمرار، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن أسواق السلع العالمية وأنماط الاستهلاك المحلي.
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