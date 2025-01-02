تويوتا تستعد للكشف عن إصدارين مستقبليين من سيارتها تويوتا RAV4

(MENAFN
) تستعد شركة تويوتا موتور كوربوريشن اليابانية للكشف عن إصدارين مستقبليين من سيارتها تويوتا RAV4 في معرض طوكيو للسيارات، الذي سيقام في الفترة من 10 إلى 12 يناير. تم تصميم النموذجين لتلبية تفضيلات قيادة مختلفة، حيث يركز أحدهما على القيادة داخل المدن، بينما يتميز الآخر بقدرات مخصصة للقيادة على الطرق الوعرة. تعكس هذه التصاميم الجديدة التزام تويوتا المستمر بالابتكار وقدرتها على دمج العناصر الخيالية في مركباتها.
وفقًا لموقع "Car and Drive" المتخصص في أخبار السيارات، يحمل النموذج الأول اسم RAV4 Dark Side Performance. وأوضحت تويوتا أن هذا الإصدار يستمد إلهامه من أفلام الخيال العلمي وألعاب الفيديو والأنمي، مما يخلق مظهرًا مستقبليًا ملفتًا. يتميز التصميم الأمامي بشبكة مستوحاة من سيارات الكهرباء، تحتوي على رمز QR وأشكال هندسية وشعار تويوتا صغير في الزاوية السفلى. لتعزيز الطابع الخيالي، تم استبدال الإضاءة البيضاء التقليدية بتوهج أزرق مميز للإضاءة النهارية والشبكة والجزء السفلي من الواجهة الأمامية.
يتم تعزيز الطابع الرياضي لنموذج RAV4 Dark Side Performance من خلال مميزات تصميم جريئة. تضيف المصدات الواسعة والمربعة الشكل في المقدمة والخلف لمسة ديناميكية، بينما تزيد العجلات الكبيرة المطلية بلون مطابق للهيكل من جاذبيتها. ويُكمل التصميم المنخفض المظهر الرياضي للسيارة، مما يمنحها هيئة أنيقة ورياضية تلبي احتياجات عشاق القيادة داخل المدن الذين يبحثون عن الأداء والأناقة.
أما النموذج الثاني، فقد تم تصميمه خصيصًا لعشاق القيادة على الطرق الوعرة، حيث يتميز بخصائص قوية تلبي متطلبات المغامرات الخارجية. تطلق تويوتا على هذا الإصدار اسم Outdoor Lifestyle Package، والذي يتضمن إطارات Toy Pack County للطرق الوعرة المثبتة على عجلات مطلية باللون الأسود. ورغم التركيز على الوظائف والمتانة، خفضت تويوتا التوقعات من خلال تقديم هذا النموذج كخيار عملي ومتعدد الاستخدامات للمغامرات، مما يجذب السائقين الذين يبحثون عن المغامرة والموثوقية في الوقت نفسه.
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