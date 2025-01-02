المراعي: زيادة أسعار الديزل ستؤدي إلى تكاليف إضافية مباشرة بقيمة 53.2 مليون دولار في 2025

(MENAFN
) أعلنت شركة المراعي في السعودية أن زيادة أسعار الديزل، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستؤدي إلى تكاليف إضافية مباشرة تقدر بنحو 200 مليون ريال (53.2 مليون دولار). جاء ذلك في إفصاح نشر على موقع السوق السعودي. وأشارت الشركة إلى أن هذه الزيادة قد تترتب عليها تأثيرات غير مباشرة على أجزاء أخرى من سلسلة التوريد الخاصة بها، مما قد يزيد من العبء المالي. ومع ذلك، أكدت المراعي التزامها بتحسين كفاءة الأعمال، وخفض التكاليف، وتنفيذ مبادرات مختلفة لتخفيف الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الديزل.
تم تعديل الأسعار بعد أن رفعت شركة أرامكو السعودية سعر الديزل بنسبة 44 بالمئة، ليصل إلى 1.66 ريال لكل لتر اعتبارًا من 1 يناير 2025. وتقوم أرامكو بمراجعة سنوية لأسعار الديزل، وهي آلية تم اعتمادها لأول مرة في عام 2022. وتمثل هذه الزيادة أحدث مراجعة سنوية ضمن هذه السياسة. وكانت أسعار الديزل قد ارتفعت أيضًا بشكل كبير في بداية عام 2024 بنسبة 53 بالمئة، لتصل إلى 1.15 ريال لكل لتر، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا لارتفاع تكاليف الوقود خلال السنوات الأخيرة.
أظهرت المراعي قدرتها على التعامل مع هذه التحديات، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 12 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، لتصل إلى 1.8 مليار ريال. يعكس هذا الأداء المالي القوي قدرة الشركة على إدارة الضغوط التشغيلية مع الحفاظ على النمو. ومع ذلك، من المتوقع أن تضيف زيادة أسعار الديزل المزيد من الضغوط على عملياتها، مما يدفعها إلى التركيز بشكل أكبر على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
وفي تطور منفصل الشهر الماضي، أوصى مجلس إدارة المراعي للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية الحالية بقيمة مليار ريال (266 مليون دولار). تأتي هذه الخطوة كمكافأة للمساهمين، مما يعكس التزام الشركة المستمر بموازنة الأداء المالي مع العوائد للمساهمين، على الرغم من التحديات التشغيلية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود.
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