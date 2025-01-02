سوق دبي المالي يضيف حوالي 108,600 حساب استثماري جديد في 2024

(MENAFN
) واصل سوق دبي المالي تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، محققًا نموًا ملحوظًا. فقد شهد السوق خلال العام الماضي إضافة حوالي 108,600 حساب استثماري جديد، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة تجاوزت 90 بالمئة مقارنة بالعام السابق. جاء هذا النمو في ظل زيادة النشاط في الاكتتابات، ووصول مؤشر سوق دبي المالي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، مما جعله في طليعة الأسواق الإقليمية من حيث النمو خلال عام 2024.
تصدر "بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية" قائمة شركات الوساطة من حيث استقطاب الحسابات الاستثمارية الجديدة على مدار العام. حيث استحوذت الشركة على 37 بالمئة من إجمالي الحسابات الجديدة، بما يعادل 40,100 حساب. وجاءت "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" في المركز الثاني بنسبة 22.6 بالمئة، أي ما يعادل 24,500 حساب، تلتها شركة "الرمز كابيتال" في المركز الثالث بإضافة حوالي 16,600 حساب.
استمرت هذه الزخمات خلال شهر ديسمبر، حيث ارتفع عدد الحسابات الاستثمارية الجديدة إلى 8,290 حسابًا، مسجلاً زيادة بنسبة 36 بالمئة على أساس شهري. خلال نفس الفترة، شهد السوق سيولة قوية، حيث بلغت قيمة التداولات 28.6 مليار درهم بحجم تداول بلغ 12.58 مليار سهم، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في إمكانات النمو بسوق دبي المالي.
حافظت "بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية" على صدارتها في ديسمبر بإضافة 3,170 حسابًا جديدًا، مما يعزز مكانتها كشركة وساطة مفضلة. من جهة أخرى، تصدرت "إي إف جي هيرميس" من حيث السيولة خلال الشهر، حيث بلغت قيمة تداولاتها 7.5 مليار درهم، أي ما يعادل 26 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات. تسلط هذه التطورات الضوء على الطبيعة الديناميكية لسوق دبي المالي وقدرته على توفير فرص للمستثمرين وشركات الوساطة على حد سواء.
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