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توضيح بخصوص مخالفات السير الغيابية

1/2/2025 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير المعهد المروري العقيد رائد العساف إنه لا يوجد في قانون السير مفهوم "المخالفة الغيابية".


واعتبر العساف أن مفهوم "المخالفة الغيابية" خاطئ، موضحا أن دور رقيب السير هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق القانون.


وأضاف العساف أنه يوميا تسجل من وفاة إلى وفاتين كمعدل عن الأعوام السابقة قبل تطبيق قانون السير الجديد، وذلك بسبب حوادث السير.


وقال العساف إن القانون منح رقيب السير صلاحية تنظيم المخالفة بمجرد المشاهدة.


وقال إن رقيب السير عندما يرى مخالفة لمركبة مثل الاصطفاف بطريقة غير قانونية فهنا يجري تحرير المخالفة حتى لو كان صاحب المركبة غير موجود.

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