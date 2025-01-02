صحيفة : محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطاني بأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد تعرض لمحاولة تسميم في روسيا.
وبعد سقوطه في 8 ديسمبر، توجه الأسد إلى روسيا مع عائلته وهو يعيش تحت حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في موسكو منذ ذلك التاريخ.
إلا أن حسابا إلكترونيا بحسب الموقع البريطاني، يحمل اسم "General SVR" ويُفترض أنه يدار من قبل جاسوس سابق في روسيا، قال في الساعات الماضية إن الرئيس المخلوع "أصيب" يوم الأحد.
وتزعم الصفحة أن الأسد، 59 عامًا، طلب مساعدة طبية عاجلة ثم دخل على الفور في نوبة "سعال عنيف واختناق".
وقال المصدر: "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن ما جرى معه هو محاولة اغتيال". وأشار إلى أن الأسد عولج في شقته واستقرت حالته يوم الاثنين .
وأظهرت تقارير أن الاختبارات التي خضع لها الأسد أكدت وجود سم في جسده.
ولكن لا تأكيد رسمي على هذه المعلومات حتى الآن من أي جهة رسمية.
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