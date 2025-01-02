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صحيفة : محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا

1/2/2025 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطاني بأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد تعرض لمحاولة تسميم في روسيا.
وبعد سقوطه في 8 ديسمبر، توجه الأسد إلى روسيا مع عائلته وهو يعيش تحت حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو منذ ذلك التاريخ.
إلا أن حسابا إلكترونيا بحسب الموقع البريطاني، يحمل اسم "General SVR" ويُفترض أنه يدار من قبل جاسوس سابق في روسيا، قال في الساعات الماضية إن الرئيس المخلوع "أصيب" يوم الأحد.


وتزعم الصفحة أن الأسد، 59 عامًا، طلب مساعدة طبية عاجلة ثم دخل على الفور في نوبة "سعال عنيف واختناق".


وقال المصدر: "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن ما جرى معه هو محاولة اغتيال". وأشار إلى أن الأسد عولج في شقته واستقرت حالته يوم الاثنين .


وأظهرت تقارير أن الاختبارات التي خضع لها الأسد أكدت وجود سم في جسده.


ولكن لا تأكيد رسمي على هذه المعلومات حتى الآن من أي جهة رسمية.

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