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ارتفاع أسعار النفط عالميا

1/2/2025 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس، وهو أول أيام التداول في 2025، حيث يراقب المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بتعزيز النمو.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا لتصل إلى 75.10 دولار للبرميل وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا لتصل إلى 72.21 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا في الجلسة السابقة.
وقال الرئيس الصيني الثلاثاء الماضي في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.
بترا









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