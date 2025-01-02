حالة الطقس في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة خلال النهار باردًا في معظم المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.

أما خلال الليل، فيسود طقس بارد جدًا في أغلب المناطق وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.



وحذرت الأرصاد الجوية اليوم الخميس من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.



أما يوم السبت والأحد فيشهد الطقس ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليصبح باردًا نسبيًا نهارًا في أغلب المناطق ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وفي الليل، يكون الطقس باردًا بشكل عام، مع استمرار الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، بينما تنشط الرياح الشرقية يوم الأحد في بعض المناطق، مما قد يثير الغبار في مناطق البادية.