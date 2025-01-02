طلاب تكميلية التوجيهي يتقدمون اليوم لامتحان مبحث الرياضيات /الورقة الثانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يواصل طلبة تكميلية التوجيهي امتحاناتهم اليوم الخميس لليوم الرابع .
حيث يتقدم طلبة العلمي والادبي والشرعي لامتحان مبحث الرياضيات / الورقة الثانية وفقا لجدول الامتاحانات المرفق من وزارة التربية والتعليم .
وأكدت الوزارة على الطلبة المشتركين، أهمية الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، حيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا، إضافة إلى إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر.
كما نوهت إلى عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات.
وكانت الوزارة، أنهت استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي، والذي ينتهي في الثالث عشر من شهر كانون الثاني المقبل.
وسيتقدم للامتحان التكميلي (83217) مشتركا ومشتركة، منهم (70859) مشتركا ومشتركة من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و(12358) مشتركا ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.
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