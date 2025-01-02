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طلاب تكميلية التوجيهي يتقدمون اليوم لامتحان مبحث الرياضيات /الورقة الثانية

1/2/2025 12:08:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يواصل طلبة تكميلية التوجيهي امتحاناتهم اليوم الخميس لليوم الرابع .

حيث يتقدم طلبة العلمي والادبي والشرعي لامتحان مبحث الرياضيات / الورقة الثانية وفقا لجدول الامتاحانات المرفق من وزارة التربية والتعليم .

وأكدت الوزارة على الطلبة المشتركين، أهمية الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، حيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا، إضافة إلى إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر.
كما نوهت إلى عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات.
وكانت الوزارة، أنهت استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي، والذي ينتهي في الثالث عشر من شهر كانون الثاني المقبل.
وسيتقدم للامتحان التكميلي (83217) مشتركا ومشتركة، منهم (70859) مشتركا ومشتركة من ‌الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و(12358) مشتركا ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

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