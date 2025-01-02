فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة الأسبوع المقبل (أسماء)

فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة الأسبوع المقبل (أسماء)
التاريخ
1/2/2025 12:08:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة والمفرق خلال الاسبوع القادم لغايات اعمال
صيانه .
وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا :
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