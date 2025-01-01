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مستقبل الثقافة العربية لـلدعجة تحليل للعالم المتغير ما بعد العولمة

1/1/2025 11:31:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان– في إطار برنامج مكتبة الأسرة "القراءة للجميع 18"، أعادت وزارة الثقافة طباعة كتاب "مستقبل الثقافة العربية في عالم متغير ما بعد العولمة"، للمؤلف حسن عبد الله الدعجة، أستاذ في العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال.
يقول الدعجة في مقدمته للكتاب: إن ما يثير الإنسان في شتى بقاع الأرض هو ما يحدث الآن بفضل المتغيرات الدولية وأدوات هذه المتغيرات: الاقتصادية، الإعلامية، السياسية، التكنولوجية، والثقافية، التي تشكل إطارا للعولمة التي تسعى إلى النفاذ إلى المجتمعات أينما كانت للعمل على تغيير أنماط السلوك وإعادة صياغة منظومة القيم بشكل يتفق مع ما تخطط له القوى المسيطرة على هذه الأدوات.
ويضيف المؤلف، إن الإنسان العربي يتساءل: هل ثمة خطر داهم بسبب هذه المتغيرات الدولية؟ أم أنها لمصلحة البشرية جمعاء؟ وهل خطرها واضح مكشوف أم مخفي لا يُرى؟ فهو حائر تائه أحيانًا، فالبعض مع هذه المتغيرات، والبعض الآخر ضدها، وفريق ثالث يسعى إلى المواءمة بين هذه المتغيرات وما تتضمنه من تغييرات وبين أصالتنا؛ فنأخذ ما ينفعنا ونترك سواه، ولكن هل الأمر كذلك حقًا؟
ويستعرض الدعجة حكاية سجلها المخرج الفرنسي هنري فيرني في فيلم بعنوان "البقرة والسجين" عام 1959، حيث تقمص فيه الممثل الفرنسي دور أحد سجناء الحرب الفرنسيين الذين كانت ألمانيا تقوم بتشغيلهم في المزارع مقابل أجرة يدفعها صاحب المزرعة إلى الجيش الألماني. وفكر هذا السجين في الهروب، حيث لا مهرب يعلن عن نفسه، فهداه تفكيره إلى فكرة قد تبدو مجنونة في ظاهرها، أخذ إحدى بقرات المزرعة، وعلق في رقبتها جرسًا، ثم سار بها عبر المراعي المفتوحة التي لا تحتاج إلى نقاط مراقبة فيها لأدنى جهد حتى ترصد وتشاهد من يعبرها. وكان هذا هو مقصده وطريقه الشاق نحو الأراضي الفرنسية.
ويتابع: لم يشك أي جندي ألماني في أن صاحب البقرة – التي يُعلن عنها الجرس المعلق في رقبتها ويشير إلى تحركاتها ومسيرتها – هو سجين هارب. فقد كان الجنود يرونه مجرد عامل في إحدى المزارع القريبة يرعى بقرته. وإذا كان هذا صحيحًا، فلماذا لم ينزع الجرس من رقبة البقرة حتى لا يفتضح أمر هروبه؟ ولماذا لم يسلك طريقًا بعيدًا عن السهول المكشوفة؟ لكن الجرس والسهول المكشوفة لم تكن في الحقيقة إلا معلومات تعلن عن نفسها، وهذه الطريقة في استعمال المعلومات كانت ذكية، لكنها مظللة لأنها لا تكشف سوى القليل عن الربط بين ما هو معلن وما يراد به.
ويشير المؤلف إلى ان العولمة كذلك قد تنطوي على إجراءات تهدف إلى إحداث تغييرات ملموسة مثل الخصخصة، التعددية السياسية، حقوق الإنسان، والمشاركة في إدارة الشؤون. وأمور البلاد السياسية في مجال السياسة، وفتح السماوات أمام محطات البث والأقمار الصناعية، لتنهال المعلومات في مجال الإعلام. إلا أن ما تقصده هذه الأدوات قد يكون أمرًا مكشوفًا، وإن كان ظاهره كما مر معنا في قصة صاحب البقرة، الذي فعل شيئًا وقصد شيئًا آخر.
ثم يتحدث الدعجة عن المنهجية التي اتبعها في هذا الكتاب، لافتا إلى أهمية النظر إلى عنوان الدراسة بشكل مفصل، حيث يتناول الكتاب مفرداته بشكل علمي، حيث يتم تحديد مصطلحاته ومفاهيمه، والنظريات والمنهجية المستخدمة. والنظر إلى العلاقة بينها نظرة متفحصة لإيجاد أرضية للانطلاق منها نحو رؤية "مستقبل الثقافة العربية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة والمتوقعة". في هذا السياق، تُعد الثقافة أحيانًا متغيرًا مستقلاً يؤثر في المتغيرات الأخرى مثل الاقتصادية والإعلامية والسياسية والتكنولوجية. وفي بعض الحالات، يمكن اعتبار الثقافة متغيرا تابعا نظرا لتأثرها بالمتغيرات الدولية.
ويرى المؤلف أن الثقافة تُعد متغيرا مستقلا مؤثرا في حال العمل على تعزيز معانيها ورعايتها، مما ينمي الانتماء الحضاري لدى المجتمعات داخل الأمة العربية. بمعنى آخر، إذا توفرت لها المؤسسات التي تؤمن بتفردها وتميزها، وتسعى لتقوية أواصرها وربط حاضرها بماضيها ومستقبلها. أما في حالة اعتبار الثقافة أمرًا ثانويًا، فإنها تصبح متغيرا تابعا يتأثر بتطورات منظومة القيم الاجتماعية. ومحاولة تقليد الغرب الأعمى، وكذلك تستطيع الثقافة أن تلعب دور المتغير الوسيط، أي بمعنى المتغير الناقل للتطور والنماء الإيجابي على مستوى القيم الاجتماعية والثقافية، مثل تقدير العلم والمعرفة، والتقدم التكنولوجي، واحترام الوقت، وقيم العمل، وغيرها.
ويقول الدعجة إن الثقافة تعد أحد أهم العناصر الجوهرية التي تعبر عن رقي الأمم وتقدمها أو تخلفها. كما يقول "صموئيل هنتنغتون: فإن الثقافة هي السبب الرئيسي لصدام الحضارات في المستقبل"، فهي ليست مجرد مجموعة من العادات والتقاليد، بل هي أساس هوية الأمة وشخصيتها. فالثقافة هي عنوان الأمة، وهي تعكس قدرتها على الحفاظ على مكونات وجودها من خلال مسيرة ثقافية تربوية تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ بماضي أمته، منتبه لما يدور حوله من مستجدات ومتغيرات في الأفكار والأساليب والآليات. وهي بذلك تعد الواجهة الدفاعية الأولى للأمة. فإن تم إعداد الثقافة بشكل جيد، كانت النتائج على أفضل وجه، أما إذا تركت للمتغيرات دون تمحيص أو تدبير أو تفكير، فإن النتائج ستكون على وفق الاستعداد أو الإهمال.
ويرى المؤلف أن تأثير ظاهرة العولمة على الثقافة هو عملية تدريجية نابعة من قوة الاتجاهات التي تسعى العولمة من خلالها إلى النفوذ في مجمل البنى السلوكية للبشر، وخصوصًا في البنية التربوية التي تتجاوز الغرف الصفية في المدارس والجامعات. والمنهجية المتبعة في هذه الدراسة تعتمد على المتغيرات المستقلة والوسيطة والتابعة، حيث تعد العولمة المتغير المستقل في هذه الدراسة، في حين تتأثر بها المتغيرات الأخرى- اقتصادية والسياسية والإعلامية- وتعد متغيرا وسيطا وفي هذا المجال فإن الثقافة تعد متغيرا تابعا.
ويقول الدعجة: ما المقصود بالعولمة؟ وما هي؟ وإلى ماذا ترمي؟ وما أهدافها؟ وكيف تصل وتوصل رسائلها إلى المجتمعات والشعوب؟ هذه الأسئلة هي ما سيتناولها هذا الكتاب من خلال هذه الفصول حيث يستعرض الفصل الأول، أهم المفاهيم المتعلقة بالدرس والبحث، مع الإشارة إلى أن الدراسات الإنسانية التي لا تنحصر في أطر محددة متفق عليها بين الباحثين والدارسين، بل تبقى مجالًا للاختلاف وتعدد الآراء. كما يبين الفصل مفاهيم "السيناريوهات"، حيث يوضح الشروط اللازمة لوضع التصورات المستقبلية وطرق دراستها، إضافة إلى كيفية وضعها من خلال مناهج خاصة. كما يتناول المفاهيم الثقافية لعدة مفكرين، ويعرج على مفهوم المستقبل ويستعرض بعضًا من هذه المفاهيم. وبعد ذلك، يناقش مفهوم العولمة، إذ يوضح الآراء المختلفة حول العولمة من وجهة نظر الباحثين والمفكرين.
أما الفصل الثاني فيتناول المتغيرات العالمية من خلال المتغيرات الاقتصادية، التي أسهمت في تبني العالم أجمع للنموذج الرأسمالي في تعاملاته الاقتصادية والعلاقات بين الدول. من خلال الخصخصة، وحرية انتقال السلع ورؤوس الأموال، متجاوزةً الحدود القومية للدول دون حواجز، أما المتغيرات الإعلامية فهي التي أحدثت ثورة في توحيد رؤى المجتمعات والشعوب من خلال السماوات المفتوحة أمام بث الأقمار الصناعية التي يزيد عددها على خمسمائة قمر تدور حول الأرض ترسل إشارة وصورا وكلمات تدعو إلى تنميط الحياة وتوحيدها في إطار نمطي عولمي.
كما يستعرض الفصل الثالث التداخل والعلاقة بين الثقافة والتربية، حيث يوضح الكاتب أثر التطورات والمتغيرات المتسارعة على العملية التربوية. فالتربية تعد من أهم المداخل الرئيسة لتشكيل الثقافة الوطنية للأمة. إلا أنه ومع التدفق الهائل للمعلومات عبر الوسائل الحديثة للاتصال، أصبح ما يتلقاه الطفل في عام واحد يعادل ما يتلقاه الإنسان طوال حياته. وبذلك، أصبحت المدرسة مؤسسة تقليدية تنتمي إلى الماضي. وإذا ما استمرت على هذا النحو، فإنها ستكون مقتلًا للإبداع بدلاً من أن تكون مصنعًا له.
من جانبه يستعرض الفصل الرابع، مستقبل الثقافة عربياً وعالمياً، حيث يناقش مستقبل الثقافة العربية من خلال وجهات نظر المفكرين العرب. أما الشق الآخر، فيتناول مستقبل الثقافة من منظور ثقافي سياسي غربي، حيث يستعرض أربع رؤى (سيناريوهات): "نظام القطبين، نظام تعدد الأقطاب، الكتل الإقليمية وتعدد أنماط الحكم"، إذ تبين هذه الرؤى ما سوف يكون عليه العالم من الأنظمة المختلفة التي قد يسلكها العالم في المستقبل، على عكس ما قدمه "فوكوياما في سيناريو "نهاية التاريخ"، الذي يتصور هيمنة النظام الرأسمالي الليبرالي. أما من الناحية الأخرى، فقد قدم "جوزيف في كوتس وجون ب. ماهفي وأندي هاينس (107)"، افتراضات لصور مستقبلية على شكل سيناريوهات، ومن بينها سيناريو يتحدث عن انتشار واسع لثقافة عامة، حيث تُفرض عناصر هذه الثقافة على الناس من جميع الاتجاهات، سواء أحبّوها أم لا.
ويناقش الفصل الخامس، السيناريوهات المذكورة في الفصل الرابع بطريقة محاكاة للسيناريوهات الغربية، باستخدام منهج يعتمد عرض الأضداد. يعرض الكتاب سيناريوهات مقابلة لتلك التي وضعها المفكرون والباحثون الغربيون مثل "فرانسيس فوكوياما"، في "نهاية التاريخ"، وصموئيل هنتنغتون في "صدام الحضارات"، وجوزيف س. ناي في كتابه "حتمية القيادة/الطبيعة المتغيرة للقوة الأميركية"، وجوزيف ف. كوتس وجون ب. ماهفي وأندي هانس في كتابهم "سيناريوهات الولايات المتحدة والمجتمع العالمي: إعادة التشكيل العالي بالعلوم والتكنولوجيا".

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