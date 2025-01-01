الصين وأميركا 2025.. صراع مستمر مرشح للتصاعد مع تولي ترامب الرئاسة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم-يتوقع محللون، أن يبدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
ولايته الثانية، وفي نيته الضغط بصورة أكبر على الصين التي تخشى الولايات من صعودها لتصبح قوة فاعلة في منطقة بحر الصين.
ورغم تكرار الصين أنه ليس في إستراتيجيتها خطط للسيطرة على المنطقة، وأن لا طموحات لها بالصعود كقوة عظمى تنافس الولايات المتحدة، إلا أن ذلك الإنكار لم يقنع الأميركيين الذي أعدوا إستراتيجية أميركية من شأنها قطع الطريق مبكرا على صعود الصين، ومنعها ابتداءً من أن تصبح قوة إقليمية في جنوب شرق آسيا، فضلا عن منع سيطرتها على بحر جنوب الصين.
فمن عام 2011 رأت الولايات المتحدة أن سياستها لم تأت بالنتائج المرجوة، وإن حققت نجاحا جزئيا على مدى عقود، وخاصة مع صعود الرئيس الصيني شي جين بينغ في 2008 والذي بدا خطابه مختلفا عن أسلافه ومعبرا عن طموح واسع للصين، فوضعت أميركا إستراتيجية المحور الآسيوي والذي يهدف لتعميق علاقات الولايات المتحدة مع مجموعة من الحلفاء الآسيويين بغية محاصرة نفوذ الصين واحتواء صعودها.
وفي عام 2017؛ اتخذت إدارة دونالد ترامب الأولى خطوات أكثر جدية تجاه الصين، فصنفتها باعتبارها "منافسا إستراتيجيا" للولايات المتحدة وأنها "قوة مراجعة" أي أنها تسعى لإعادة ترتيب هيكل القوة العالمي مما سيضعها يوما في مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة.
ومع تقدم سنوات التنافس بين البلدين وتصاعد النمو الاقتصادي الصيني وتزايد نشاطها في الساحة الدولية، تعقدت خطوط التماس بين القوتين الكبيرتين، إلا أنه ما يزال أهمها: أولا الحرب التجارية وقضية فرض التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية للولايات المتحدة، وثانيا التنافس الجيوسياسي في جنوب شرق آسيا أو ما بات يُعرف في الأدبيات الأميركية بمنطقة "الإندوباسيفيك".
وكانت إحدى أبرز وعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية هي زيادة التعريفات الجمركية على جميع السلع الواردة من الصين بنسبة تصل إلى 60 % بشكل تدريجي تبدأ بـ10 % يوم تنصيبه.
ويعتبر ترامب التعريفات الجمركية أداته المفضلة لتقليل العجز التجاري الأميركي ومنع المزيد من تآكل قاعدة التصنيع في أميركا من جهة، وتهديد خصومه وابتزازهم من جهة أخرى، كما أنه يزعم دائما أن "الحروب التجارية جيدة والفوز بها سهل".
وخلال ولايته السابقة؛ فرض ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية، ففي عام 2018 فرض رسوما على ما يمثل حوالي 13 % من إجمالي قيمة واردات الولايات المتحدة من الصين. كما فرض عقوبات ثانوية كان أبرزها على شركة هواوي الصينية، الرائدة في مجال الاتصالات في الصين، وأطلق مبادرة الشبكة النظيفة لإزالة الأجهزة والبرمجيات الصينية من البنية التحتية في الولايات المتحدة والدول الصديقة في دائرة واشنطن الدبلوماسية.
وبعد عام ونصف من الحرب التجارية، وقّعت الصين في كانون الثاني (يناير) 2020 المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، وبموجبها ألغت واشنطن قرابة نصف الرسوم المفروضة على الواردات الصينية مقابل تعهد الأخيرة بأن تشتري بضائع أميركية بقيمة 200 مليار دولار خلال مرحلة تمتد إلى عامين.
روّج ترامب للاتفاقية بوصفها أحد أهم إنجازاته في حماية مصالح الأميركيين، بيْد أن تداعيات فيروس كوفيد- 19 (كورونا) التي تفاقمت خلال أسابيع لم تترك الفرصة للاتفاقية أن تُؤتي ثمارها، وتسببت في إحداث ضرر بالغ للاقتصاد الأميركي دفع ترامب ثمنه شخصيا بتراجع حظوظه الانتخابية وخروجه من البيت الأبيض.
واختتم ترامب ولايته بانتقادات حادة للرئيس الصيني، ففي أيار (مايو) عام 2020، على سبيل المثال، قال "لا أريد التحدث معه"، موجها اللوم إلى الصين على عدم وقف انتشار الجائحة خارج حدودها، وزعم أن الولايات المتحدة يمكن أن "تقطع العلاقة مع الصين بالكامل".
ويُرجح تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن إدارة ترامب القادمة سوف تتبنى أجندة عدائية أكثر تجاه الصين، وسيكون دافعها الأول هو رغبة ترامب في "جعل الصين تدفع ثمن الفوضى التي أحدثها فيروس كورونا في الولايات المتحدة".
وينوي ترامب شنّ حرب تجارية على الصين بالطبع ستترك آثارا جانبية على الاقتصاد الأميركي، فبحسب تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي، من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الصينية، تزامنا مع رسوم أخرى بقيمة تتراوح من 10 إلى 20 % ينوي ترامب فرضها على صادرات باقي الدول، ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسب التضخم نتيجة الحرمان المفاجئ للسوق من سلع عديدة قد لا تجد خطوط الإمداد الأميركية بدائل مباشرة لها.
ونتيجة لذلك، ستؤدي أي تعريفات كبيرة إلى اتخاذ تدابير انتقامية من جانب تستهدف الصادرات الأميركية، حيث ستتحمل المنتجات الزراعية والسلع المصنعة في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون العبء الأكبر من أي انتقام محتمل.
كما يتوقع متخصصون أن تتسبب التعريفات الكبيرة على الصين في دفع بعض البلدان الأخرى إلى فرض تعريفاتها الجمركية الخاصة على بعض السلع الصينية كذلك لحماية أسواقها من هجوم من السلع الصينية الرخيصة التي كانت تُباع سابقا إلى الولايات المتحدة.
ولكن؛ من المرجح أن تكون بكين هذه المرة أكثر ثقة بنفسها وأشد جرأة على اتخاذ إجراءات انتقامية في مواجهة الحرب التجارية من تلك التي كانت 2018 و2019، حيث تستعد منذ وقت طويل لخوض هذه الحرب المتوقعة، من خلال زيادة استثماراتها في جنوب شرق آسيا، سعيا إلى تنويع سلاسل التوريد وحماية اقتصادها من الصدمات التجارية.
وفي الشأن السياسي فإن خطط ترامب ووعوده بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا؛ تثير قلق الإستراتيجيين الصينيين، بسبب أن احتمالية التفاهم الأميركي-الروسي قد تضعف تعمق التحالف الصيني-الروسي، ومع أن بكين طوال مدة الحرب الأوكرانية حرصت على ترك مسافة بينها وبين موسكو، إلا أنها قدمت دعما غير مباشر لها، ومن المؤكد أن انشغال الولايات المتحدة والغرب في حرب طويلة مع روسيا كان يعطي بكين شعورا بالارتياح بسبب تشتت جهود الغرب.
ولعل أكثر النقاط سخونة هي جزيرة تايوان التي باتت العنوان الأبرز للصراع الأميركي-الصيني. وستظل تايوان نقطة توتر رئيسة بين البلدين، ومجالا مستمرا للمناورات العسكرية الصينية، خاصة في ظل الرئيس الحالي للجزيرة، لاي تشينغ تي، الذي يتبنى خطابا انفصاليا غير معهود على الساسة التايوانيين.-(وكالات)
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