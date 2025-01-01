10 قتلى على الأقل في هجوم دهسا في نيو أورلينز الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
نيو أورلينز - (أ ف ب): قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون أمس الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة حشدا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي في مدينة نيو أورلينز الأمريكية، وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقا في «عمل إرهابي». وقال مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) إن الرجل سائق الشاحنة الذي فر في بادئ الأمر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة «قتل»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» أن المشتبه به عنصر سابق في الجيش الأمريكي متحدر من تكساس يدعى شمس الدين جبار ويبلغ 42 عاما، مشيرا إلى أنه تم العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في مركبته.
وجاء في بيان «إف بي آي» أنه «تم العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في المركبة ويعمل «إف بي آي» على تحديد ارتباطات (المنفذ) المحتملة مع منظمات إرهابية».
قُتل المشتبه به في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وأفادت إليثيا دانكان من الشرطة الفدرالية «لا نعتقد أن جبار مسؤول بمفرده» عن الاعتداء، بينما أكدت أنه تم العثور على قنبلتين يدويتين وإبطال مفعولهما.
وأعلن «إف بي آي» في وقت سابق أنه فتح تحقيقا في «عمل إرهابي».
وأكدت المسؤولة في شرطة المدينة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم أن سائق شاحنة صغيرة حاول «دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص». وقالت «كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة». وأعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح. وقالت الشرطة الفدرالية في بيان «هذا الصباح، اقتحم شخص بسيارته حشدا من الناس في شارع بوربون في نيو أورلينز، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة عشرات آخرين».
وأضافت: «ثم حصلت مواجهة بين الشخص وقوات إنفاذ القانون المحلية وقد قتل. إن مكتب التحقيقات الفدرالي هو وكالة التحقيق الرئيسية، ونعمل مع شركائنا على التحقيق في الأمر بوصفه عملا إرهابيا». وقع الهجوم قرابة الساعة 3:15 فجرا (09:15 بتوقيت جرينتش)، في منطقة مكتظة بالمحتفلين بالعام الجديد في شارع كانال وبوربون في الحي التاريخي والسياحي الشهير المعروف باسم «الحي الفرنسي». وتنتشر في الحي مطاعم وحانات ونواد للجاز، ويضم أيضا ملاهي ليلية وأماكن يقصدها المثليون.
ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن شهود قولهم إن شاحنة تسير «بسرعة كبيرة» صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ بإطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد. وأكدت الشرطة إصابة اثنين من عناصرها بإطلاق نار خلال الهجوم. وقالت آن كيركباتريك «هذا الرجل، الجاني، أطلق النار على عناصرنا من سيارته خلال العملية، وأصيب اثنان منهم وحالتهما مستقرة».
وقال الشاهدان جيم ونيكول مورير لشبكة «سي بي إس»: «إن شاحنة بيضاء عبرت حاجزا «بسرعة كبيرة». وقالت نيكول: «بعدما مرت بجانبنا، سمعنا طلقات نارية، ورأينا الشرطة تهرع في هذا الاتجاه». وأضافت «اختبأنا حتى توقف إطلاق النار، ثم خرجنا إلى الشارع ورأينا أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح، وأردنا أن نساعدهم».
ونيو أورلينز إحدى المدن الأكثر استقطابا للزوار في الولايات المتحدة، ووقع الهجوم قبيل استضافة المدينة مباراة كبرى لكرة القدم الأمريكية بين فريقي جامعتي جورجيا ونوتردام. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع آخر تطورات هجوم الدهس «المروع». وقال البيت الأبيض «اتصل الرئيس بايدن بعمدة نيو أورلينز لاتويا كانتريل لتقديم كامل دعم الحكومة الفدرالية في أعقاب الأخبار المروعة التي تفيد بأن سائقا قتل وجرح عشرات الأشخاص خلال الليل في نيو أورلينز».
وأكدت بلدية المدينة نشر عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون خلال فترة رأس السنة، مع استعداد السلطات لتوافد حشود ضخمة إلى الشوارع. وأعلنت إدارة شرطة المدينة «تعبئة كل قواها، بمساعدة 300 عنصر إضافي من هيئات شريكة لإنفاذ القانون» بينها فرق خيالة، وتسيير دوريات.
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