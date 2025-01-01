10 قتلى على الأقل في هجوم دهسا في نيو أورلينز الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نيو‭ ‬أورلينز‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬10‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬35‭ ‬آخرون‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عندما‭ ‬دهست‭ ‬شاحنة‭ ‬صغيرة‭ ‬حشدا‭ ‬من‭ ‬المحتفلين‭ ‬برأس‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬سياحي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وفتح‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ (‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‭) ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬إرهابي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ (‬اف‭ ‬بي‭ ‬آي‭) ‬إن‭ ‬الرجل‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬الذي‭ ‬فر‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬بعد‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬قتل‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

وأكد‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬‮«‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬عنصر‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬متحدر‭ ‬من‭ ‬تكساس‭ ‬يدعى‭ ‬شمس‭ ‬الدين‭ ‬جبار‭ ‬ويبلغ‭ ‬42‭ ‬عاما،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬راية‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مركبته‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬راية‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المركبة‭ ‬ويعمل‭ ‬‮«‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬ارتباطات‭ (‬المنفذ‭) ‬المحتملة‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬إرهابية‮»‬‭.‬

قُتل‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭. ‬وأفادت‭ ‬إليثيا‭ ‬دانكان‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬جبار‭ ‬مسؤول‭ ‬بمفرده‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الاعتداء،‭ ‬بينما‭ ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قنبلتين‭ ‬يدويتين‭ ‬وإبطال‭ ‬مفعولهما‭. ‬

وأعلن‭ ‬‮«‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنه‭ ‬فتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬إرهابي‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬المدينة‭ ‬آن‭ ‬كيركباتريك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬أن‭ ‬سائق‭ ‬شاحنة‭ ‬صغيرة‭ ‬حاول‭ ‬‮«‬دهس‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬كان‭ ‬عازما‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬مجزرة‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬35‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الصباح،‭ ‬اقتحم‭ ‬شخص‭ ‬بسيارته‭ ‬حشدا‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬بوربون‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرات‭ ‬آخرين‮»‬‭.

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وأضافت‭: ‬‮«‬ثم‭ ‬حصلت‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الشخص‭ ‬وقوات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬المحلية‭ ‬وقد‭ ‬قتل‭. ‬إن‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬هو‭ ‬وكالة‭ ‬التحقيق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬ونعمل‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬بوصفه‭ ‬عملا‭ ‬إرهابيا‮»‬‭. ‬وقع‭ ‬الهجوم‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬15‭ ‬فجرا‭ (‬09:15‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مكتظة‭ ‬بالمحتفلين‭ ‬بالعام‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬كانال‭ ‬وبوربون‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬التاريخي‭ ‬والسياحي‭ ‬الشهير‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الحي‭ ‬الفرنسي‮»‬‭. ‬وتنتشر‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬مطاعم‭ ‬وحانات‭ ‬ونواد‭ ‬للجاز،‭ ‬ويضم‭ ‬أيضا‭ ‬ملاهي‭ ‬ليلية‭ ‬وأماكن‭ ‬يقصدها‭ ‬المثليون‭. ‬

ونقلت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬إس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬شهود‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬شاحنة‭ ‬تسير‭ ‬‮«‬بسرعة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬صدمت‭ ‬الحشد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقفز‭ ‬سائقها‭ ‬ويبدأ‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭. ‬وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬إصابة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭. ‬وقالت‭ ‬آن‭ ‬كيركباتريك‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الرجل،‭ ‬الجاني،‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬عناصرنا‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬خلال‭ ‬العملية،‭ ‬وأصيب‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬وحالتهما‭ ‬مستقرة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الشاهدان‭ ‬جيم‭ ‬ونيكول‭ ‬مورير‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬إس‮»‬‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شاحنة‭ ‬بيضاء‭ ‬عبرت‭ ‬حاجزا‭ ‬‮«‬بسرعة‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬نيكول‭: ‬‮«‬بعدما‭ ‬مرت‭ ‬بجانبنا،‭ ‬سمعنا‭ ‬طلقات‭ ‬نارية،‭ ‬ورأينا‭ ‬الشرطة‭ ‬تهرع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬اختبأنا‭ ‬حتى‭ ‬توقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ثم‭ ‬خرجنا‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬ورأينا‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح،‭ ‬وأردنا‭ ‬أن‭ ‬نساعدهم‮»‬‭. ‬

ونيو‭ ‬أورلينز‭ ‬إحدى‭ ‬المدن‭ ‬الأكثر‭ ‬استقطابا‭ ‬للزوار‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬قبيل‭ ‬استضافة‭ ‬المدينة‭ ‬مباراة‭ ‬كبرى‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬جامعتي‭ ‬جورجيا‭ ‬ونوتردام‭. ‬وأكد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬يتابع‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬هجوم‭ ‬الدهس‭ ‬‮«‬المروع‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬‮«‬اتصل‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬بعمدة‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‭ ‬لاتويا‭ ‬كانتريل‭ ‬لتقديم‭ ‬كامل‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الأخبار‭ ‬المروعة‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬سائقا‭ ‬قتل‭ ‬وجرح‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‮»‬‭.

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وأكدت‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬نشر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رأس‭ ‬السنة،‭ ‬مع‭ ‬استعداد‭ ‬السلطات‭ ‬لتوافد‭ ‬حشود‭ ‬ضخمة‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭. ‬وأعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬تعبئة‭ ‬كل‭ ‬قواها،‭ ‬بمساعدة‭ ‬300‭ ‬عنصر‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬هيئات‭ ‬شريكة‭ ‬لإنفاذ‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬بينها‭ ‬فرق‭ ‬خيالة،‭ ‬وتسيير‭ ‬دوريات‭.‬