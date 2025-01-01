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منتخب رجال اليد يغادر إلى الدوحة

1/1/2025 7:15:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

غادر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬استعداداته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬كرواتيا‭ ‬والدنمارك‭ ‬والنرويج‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وضم‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر،‭ ‬وإداري‭ ‬المنتخب‭ ‬أحمد‭ ‬الناجم،‭ ‬والمدرب‭ ‬آرون‭ ‬كريستانسون،‭ ‬ومساعده‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي،‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬أكرم‭ ‬الميساوي،‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬كريم‭ ‬محمد،‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬حسين‭ ‬علي‭. ‬

أما‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬فجاءت‭ ‬كالتالي‭: ‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬جاسم‭ ‬علي‭ ‬خميس،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالكريم‭ (‬الشباب‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ (‬التضامن‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬علي،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬علي‭ ‬العشيري،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد‭ (‬الدير‭)‬،‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬الفلاحي‭ (‬توبلي‭)‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب‭ ‬الناصر‭ (‬الخليج‭ ‬السعودي‭).‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬مصر‭ ‬وكرواتيا‭ ‬والأرجنتين‭. ‬ويتأهل‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬حيث‭ ‬ستستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتية‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭.‬

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