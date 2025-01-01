منتخب رجال اليد يغادر إلى الدوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
غادر منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مساء أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة ودية أمام نظيره القطري اليوم الخميس، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة اليد، التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج منتصف الشهر الجاري.
وضم وفد المنتخب مدير المنتخبات إسماعيل باقر، وإداري المنتخب أحمد الناجم، والمدرب آرون كريستانسون، ومساعده السيد علي الفلاحي، ومدرب الحراس أكرم الميساوي، وأخصائي العلاج كريم محمد، والمحلل الفني حسين علي.
أما قائمة اللاعبين، فجاءت كالتالي: أحمد رضا، جاسم علي خميس، عبدالله عبدالكريم (الشباب)، علي رضا (التضامن)، علي عيد، قاسم قمبر، محمد حبيب (الأهلي)، محمد ميرزا علي، مجتبى الزيمور، محمد عبدالحسين، عبدالله الزيمور، حسن السماهيجي (النجمة)، حسين عبدالله، علي العشيري، هشام أحمد (الدير)، سيد محمود الفلاحي (توبلي)، ومحمد حبيب الناصر (الخليج السعودي).
يُذكر أن منتخبنا الوطني وقع في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات مصر وكرواتيا والأرجنتين. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث ستستضيف مدينة زغرب الكرواتية منافسات المجموعة.
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