مشاركات كبيرة وقوية في الجولة الثانية لبطولة البحرين الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يتجدد‭ ‬الحماس‭ ‬والإثارة‭ ‬مع‭ ‬منافسات‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬سباقات‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬سباقات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ملاك‭ ‬ومدربين‭ ‬وجياد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬السباق‭ ‬الـ11‭ ‬لموسم‭ ‬السباقات‭.‬

ويحظى‭ ‬السباق‭ ‬بدعم‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬البلاتينية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬بيون،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬شركة‭ ‬سيباركو،‭ ‬شركة‭ ‬هاودن،‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وطيران‭ ‬تيكسيل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬‮«‬الناقل‭ ‬الرسمي‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬‮«‬لكزس‮»‬‭ ‬السيارة‭ ‬الرسمية،‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬ – ‭ ‬جراند‭ ‬سيكو‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

تمثل‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬البحرينية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬عبر‭ ‬استقطاب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬مدربين‭ ‬وفرسان‭ ‬عالميين،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬سباقات‭ ‬رياضة‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬وداعمة‭ ‬لتطوير‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬الموسمية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

تشتمل‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬عبر‭ ‬12‭ ‬شوطاً‭ ‬تُقام‭ ‬على‭ ‬سباقات‭ ‬متفرقة‭ ‬بواقع‭ ‬شوطين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سباق‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬السباقات‭. ‬وقد‭ ‬أُقيمت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وفاز‭ ‬خلالها‭ ‬الجواد‭ ‬البحريني‭ ‬‮«‬سويفت‭ ‬أست‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬والجواد‭ ‬الإيرلندي‭ ‬‮«‬سينلين‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة‭. ‬وتستمر‭ ‬سباقات‭ ‬البطولة‭ ‬حتى‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭.‬

وسجل‭ ‬السباق‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬100‭ ‬جوادٍ،‭ ‬وضمت‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الثمانية‭. ‬إذ‭ ‬سيشهد‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬والذي‭ ‬سيُقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الدانة‭ (‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬16‭ ‬جواداً‭ ‬تمثل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭:‬

لوكاندر‭ ‬ – ‭ ‬بوندس‭ ‬بوي‭ ‬ – ‭ ‬ميرلنز‭ ‬بيرد‭ ‬ – ‭ ‬ماجستك‭ ‬ – ‭ ‬بليك‭ ‬ – ‭ ‬غولمارغ‭ ‬ – ‭ ‬كيبلبيجيس‭ ‬واريور‭ ‬ – ‭ ‬ليون‭ ‬أوف‭ ‬وار‭ ‬ – ‭ ‬سيغنالمان‭ ‬ – ‭ ‬سنيلين‭ ‬ – ‭ ‬مستر‭ ‬الن‭ ‬ – ‭ ‬الوسمي‭ ‬ – ‭ ‬بوكس‭ ‬تو‭ ‬بوكس‭ ‬ – ‭ ‬ويست‭ ‬سوفولك‭ ‬ – ‭ ‬فيغاس‭ ‬جاك‭ ‬ – ‭ ‬سولجرس‭ ‬امباير‭.‬

فيما‭ ‬سيُقام‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الرفاع‭ (‬برعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭)‬،‭ ‬ومخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬18‭ ‬جواداً‭ ‬تمثل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭:‬

غيت‭ ‬ات‭ ‬ – ‭ ‬ديب‭ ‬انتريق‭ ‬ – ‭ ‬جوبيلي‭ ‬واك‭ ‬ – ‭ ‬سالفو‭ ‬تشيو‭ ‬ – ‭ ‬مهمنتو‭ ‬ – ‭ ‬ثاندر‭ ‬مور‭ ‬ – ‭ ‬إن‭ ‬فيغل‭ ‬ – ‭ ‬جيهانغير‭ ‬ – ‭ ‬ذي‭ ‬بارنت‭ ‬ – ‭ ‬نوماديك‭ ‬إمباير‭ ‬ – ‭ ‬روكت‭ ‬رودني‭ ‬ – ‭ ‬سبانغلدماك‭ ‬ – ‭ ‬جراند‭ ‬سيتي‭ ‬هول‭ ‬ – ‭ ‬والبانك‭ ‬ – ‭ ‬سكويلر‭ ‬ – ‭ ‬ديزرت‭ ‬كوب‭ ‬ – ‭ ‬كيوانو‭ ‬ – ‭ ‬رومان‭ ‬دراغون‭.‬

أشواط‭ ‬السباق‭ ‬وأسماء‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭: ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬الحمداني‭ ‬1810‭ ‬ – ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬ M 947‭ ‬ – ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬1807‭ ‬ – ‭ ‬كحيلان‭ ‬ولد‭ ‬أم‭ ‬زرير‭ ‬1838‭ ‬ – ‭ ‬ملولشان‭ ‬1865‭ ‬ – ‭ ‬الكروش‭ ‬1854‭ ‬ – ‭ ‬الشويمة‭ ‬1873‭ ‬ – ‭ ‬كروشان‭ ‬ M 1080‭ ‬ – ‭ ‬كروشان‭ ‬ M 1092‭ ‬ – ‭

‬الصويتية‭ ‬1849‭ ‬ – ‭ ‬الطويسة‭ ‬ M 1075‭ ‬ – ‭ ‬دهمان‭ ‬1933‭ ‬ – ‭ ‬كروشان‭ ‬1926‭ ‬ – ‭ ‬كحيلة‭ ‬العاديات‭ ‬1861‭ ‬ – ‭ ‬ملولشان‭ ‬1912‭ ‬ – ‭ ‬عبيان‭ ‬1923‭ ‬ – ‭ ‬طويسان‭ ‬1936‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬تشارلز‭ ‬راسل‭ ‬سبيجليز‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬نيبوتنيان‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬ثين‭ ‬بلو‭ ‬لاين‭ ‬ – ‭ ‬بجورنا‭ ‬إيرون‭ ‬سايد‭ ‬ – ‭ ‬وات‭ ‬أ‭ ‬بزنس‭ ‬ – ‭ ‬غارسمان‭ ‬ – ‭ ‬روزا‭ ‬ميستيكا‭ ‬ – ‭ ‬مجتهد‭ ‬ – ‭ ‬تورنا‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬للفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬أوثورتي‭ ‬ – ‭ ‬كول‭ ‬مي‭ ‬مايببي‭ ‬ – ‭ ‬فتال‭ ‬أو‭ ‬بزيشن‭ ‬ – ‭ ‬جيرو‭ ‬ساليما‭ ‬ – ‭ ‬لهايب‭ ‬ – ‭ ‬نايت‭ ‬لانترن‭ ‬ – ‭ ‬ريلم‭ ‬ – ‭ ‬ريكو‭ ‬لكشن‭ ‬ – ‭ ‬صابراج‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للفرسان‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬كاليفورنيا‭ ‬ – ‭ ‬بلاك‭ ‬بيرن‭ ‬ – ‭ ‬الفوج‭ ‬ – ‭ ‬لامي‭ ‬جي‭ ‬ – ‭ ‬مستر‭ ‬دولار‭ ‬ – ‭ ‬مبهر‭ ‬ – ‭ ‬بورتو‭ ‬فينو‭ ‬ – ‭ ‬كوانتوم‭ ‬ليب‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬مايندر‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬غومان‭ ‬ – ‭ ‬بيور‭ ‬دريمر‭ ‬ – ‭ ‬واتش‭ ‬ماي‭ ‬تراسر‭ ‬ – ‭ ‬باي‭ ‬لاين‭ ‬ – ‭ ‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭:‬

سكوربيوس‭ ‬ – ‭ ‬ذرب‭ ‬ – ‭ ‬النادر‭ ‬ – ‭ ‬ذي‭ ‬بلو‭ ‬دين‭ ‬ – ‭ ‬يازمان‭ ‬ – ‭ ‬ميموري‭ ‬كارد‭ ‬ – ‭ ‬تاج‭ ‬محل‭ ‬ – ‭ ‬لاما‭ ‬ألا‭ ‬منتي‭ ‬ – ‭ ‬اليتيم‭ ‬ – ‭ ‬أشكومب‭ ‬ – ‭ ‬بيرق‭ ‬ – ‭ ‬كولنغ‭ ‬كارد‭ ‬ – ‭ ‬كارميلون‭ ‬ – ‭ ‬حطاب‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬لاست‭ ‬كول‭ ‬ – ‭ ‬ليبرا‭ ‬ – ‭ ‬انبهار‭ ‬ – ‭ ‬مجرة‭.‬