مشاركات كبيرة وقوية في الجولة الثانية لبطولة البحرين الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يتجدد الحماس والإثارة مع منافسات السباقات الدولية التي يشهدها مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في أولى سباقات العام الجديد 2025 من خلال إقامة سباق الجولة الثانية من سلسلة سباقات النسخة الرابعة لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل يوم الجمعة 3 يناير 2025، وبمشاركة ملاك ومدربين وجياد من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن السباق الـ11 لموسم السباقات.
ويحظى السباق بدعم الشركاء من خلال تقديم الرعاية البلاتينية من مجموعة بابكو إنرجيز، شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، شركة بيون، بنك البحرين الوطني، شركة سيباركو، شركة هاودن، شركة يوسف بن أحمد كانو. كما تشمل الرعاية الذهبية كلاً من بنك السلام، بنك البحرين والكويت، وطيران تيكسيل، بالإضافة إلى طيران الخليج «الناقل الرسمي»، شركة إبراهيم خليل كانو «لكزس» السيارة الرسمية، ومركز البحرين للمجوهرات – جراند سيكو «الساعة الرسمية».
تمثل بطولة البحرين الدولية نقلة نوعية في مسيرة سباقات الخيل البحرينية، وخصوصاً بعد النجاحات المميزة التي حققتها النسخ الثلاث الماضية، عبر استقطاب مجموعة من الجياد العالمية ذات التصنيفات العالية، إلى جانب حضور مدربين وفرسان عالميين، مما يعزز مكانة مملكة البحرين على خريطة سباقات رياضة الخيل العالمية. كما تمثل إضافة مميزة وداعمة لتطوير السباقات المحلية الموسمية التي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
تشتمل بطولة البحرين الدولية على سلسلة من السباقات عبر 12 شوطاً تُقام على سباقات متفرقة بواقع شوطين في كل سباق خلال موسم السباقات. وقد أُقيمت الجولة الأولى للبطولة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، وفاز خلالها الجواد البحريني «سويفت أست» بالشوط الأول من البطولة، والجواد الإيرلندي «سينلين» بالشوط الثاني من البطولة. وتستمر سباقات البطولة حتى الجولة الأخيرة في مارس 2025.
وسجل السباق الحادي عشر مشاركة كبيرة بلغت 100 جوادٍ، وضمت نخبة من الجياد القوية في الأشواط الثمانية. إذ سيشهد الشوط الثالث من النسخة الرابعة لبطولة البحرين الدولية، والذي سيُقام على كأس الدانة (مسافة 2000 متر)، بمشاركة كبيرة بلغت 16 جواداً تمثل الإسطبلات البحرينية والخارجية:
لوكاندر – بوندس بوي – ميرلنز بيرد – ماجستك – بليك – غولمارغ – كيبلبيجيس واريور – ليون أوف وار – سيغنالمان – سنيلين – مستر الن – الوسمي – بوكس تو بوكس – ويست سوفولك – فيغاس جاك – سولجرس امباير.
فيما سيُقام الشوط الرابع من النسخة الرابعة لبطولة البحرين الدولية على كأس الرفاع (برعاية بنك البحرين والكويت)، ومخصص لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1200 متر مستقيم، بمشاركة كبيرة بلغت 18 جواداً تمثل الإسطبلات البحرينية والخارجية:
غيت ات – ديب انتريق – جوبيلي واك – سالفو تشيو – مهمنتو – ثاندر مور – إن فيغل – جيهانغير – ذي بارنت – نوماديك إمباير – روكت رودني – سبانغلدماك – جراند سيتي هول – والبانك – سكويلر – ديزرت كوب – كيوانو – رومان دراغون.
أشواط السباق وأسماء الجياد المشاركة:
الشوط الأول: لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» لمسافة 1200 متر، والجياد المشاركة: الحمداني 1810 – الصقلاوي M 947 – الصقلاوي 1807 – كحيلان ولد أم زرير 1838 – ملولشان 1865 – الكروش 1854 – الشويمة 1873 – كروشان M 1080 – كروشان M 1092 –
الصويتية 1849 – الطويسة M 1075 – دهمان 1933 – كروشان 1926 – كحيلة العاديات 1861 – ملولشان 1912 – عبيان 1923 – طويسان 1936.
الشوط الثاني: كأس شركة تشارلز راسل سبيجليز لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1000 متر مستقيم، والجياد المشاركة: نيبوتنيان – ذا ثين بلو لاين – بجورنا إيرون سايد – وات أ بزنس – غارسمان – روزا ميستيكا – مجتهد – تورنا.
الشوط الثالث: كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل للفئة الثالثة من جياد الدرجة الأولى «إنتاج محلي» لمسافة 1800 متر، والجياد المشاركة: أوثورتي – كول مي مايببي – فتال أو بزيشن – جيرو ساليما – لهايب – نايت لانترن – ريلم – ريكو لكشن – صابراج.
الشوط الرابع: كأس أكاديمية البحرين للفرسان لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» لمسافة 1800 متر، والجياد المشاركة: كاليفورنيا – بلاك بيرن – الفوج – لامي جي – مستر دولار – مبهر – بورتو فينو – كوانتوم ليب – ذا مايندر.
الشوط الخامس: كأس المحافظة الجنوبية لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1600 متر، والجياد المشاركة: غومان – بيور دريمر – واتش ماي تراسر – باي لاين – بريث أوف إير.
الشوط السادس: لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 2000 متر، والجياد المشاركة:
سكوربيوس – ذرب – النادر – ذي بلو دين – يازمان – ميموري كارد – تاج محل – لاما ألا منتي – اليتيم – أشكومب – بيرق – كولنغ كارد – كارميلون – حطاب – ذا لاست كول – ليبرا – انبهار – مجرة.
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