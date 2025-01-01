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مشاركات كبيرة وقوية في الجولة الثانية لبطولة البحرين الدولية

1/1/2025 7:15:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يتجدد‭ ‬الحماس‭ ‬والإثارة‭ ‬مع‭ ‬منافسات‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬سباقات‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬سباقات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ملاك‭ ‬ومدربين‭ ‬وجياد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬السباق‭ ‬الـ11‭ ‬لموسم‭ ‬السباقات‭.‬

ويحظى‭ ‬السباق‭ ‬بدعم‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬البلاتينية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬بيون،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬شركة‭ ‬سيباركو،‭ ‬شركة‭ ‬هاودن،‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وطيران‭ ‬تيكسيل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬‮«‬الناقل‭ ‬الرسمي‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬‮«‬لكزس‮»‬‭ ‬السيارة‭ ‬الرسمية،‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬ ‭ ‬جراند‭ ‬سيكو‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

تمثل‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬البحرينية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬عبر‭ ‬استقطاب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬مدربين‭ ‬وفرسان‭ ‬عالميين،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬سباقات‭ ‬رياضة‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬وداعمة‭ ‬لتطوير‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬الموسمية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

تشتمل‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬عبر‭ ‬12‭ ‬شوطاً‭ ‬تُقام‭ ‬على‭ ‬سباقات‭ ‬متفرقة‭ ‬بواقع‭ ‬شوطين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سباق‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬السباقات‭. ‬وقد‭ ‬أُقيمت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وفاز‭ ‬خلالها‭ ‬الجواد‭ ‬البحريني‭ ‬‮«‬سويفت‭ ‬أست‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬والجواد‭ ‬الإيرلندي‭ ‬‮«‬سينلين‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة‭. ‬وتستمر‭ ‬سباقات‭ ‬البطولة‭ ‬حتى‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭.‬

وسجل‭ ‬السباق‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬100‭ ‬جوادٍ،‭ ‬وضمت‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الثمانية‭. ‬إذ‭ ‬سيشهد‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬والذي‭ ‬سيُقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الدانة‭ (‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬16‭ ‬جواداً‭ ‬تمثل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭:‬

لوكاندر‭ ‬ ‭ ‬بوندس‭ ‬بوي‭ ‬ ‭ ‬ميرلنز‭ ‬بيرد‭ ‬ ‭ ‬ماجستك‭ ‬ ‭ ‬بليك‭ ‬ ‭ ‬غولمارغ‭ ‬ ‭ ‬كيبلبيجيس‭ ‬واريور‭ ‬ ‭ ‬ليون‭ ‬أوف‭ ‬وار‭ ‬ ‭ ‬سيغنالمان‭ ‬ ‭ ‬سنيلين‭ ‬ ‭ ‬مستر‭ ‬الن‭ ‬ ‭ ‬الوسمي‭ ‬ ‭ ‬بوكس‭ ‬تو‭ ‬بوكس‭ ‬ ‭ ‬ويست‭ ‬سوفولك‭ ‬ ‭ ‬فيغاس‭ ‬جاك‭ ‬ ‭ ‬سولجرس‭ ‬امباير‭.‬

فيما‭ ‬سيُقام‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الرفاع‭ (‬برعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭)‬،‭ ‬ومخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬18‭ ‬جواداً‭ ‬تمثل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭:‬

غيت‭ ‬ات‭ ‬ ‭ ‬ديب‭ ‬انتريق‭ ‬ ‭ ‬جوبيلي‭ ‬واك‭ ‬ ‭ ‬سالفو‭ ‬تشيو‭ ‬ ‭ ‬مهمنتو‭ ‬ ‭ ‬ثاندر‭ ‬مور‭ ‬ ‭ ‬إن‭ ‬فيغل‭ ‬ ‭ ‬جيهانغير‭ ‬ ‭ ‬ذي‭ ‬بارنت‭ ‬ ‭ ‬نوماديك‭ ‬إمباير‭ ‬ ‭ ‬روكت‭ ‬رودني‭ ‬ ‭ ‬سبانغلدماك‭ ‬ ‭ ‬جراند‭ ‬سيتي‭ ‬هول‭ ‬ ‭ ‬والبانك‭ ‬ ‭ ‬سكويلر‭ ‬ ‭ ‬ديزرت‭ ‬كوب‭ ‬ ‭ ‬كيوانو‭ ‬ ‭ ‬رومان‭ ‬دراغون‭.‬

أشواط‭ ‬السباق‭ ‬وأسماء‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭: ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬الحمداني‭ ‬1810‭ ‬ ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬ M 947‭ ‬ ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬1807‭ ‬ ‭ ‬كحيلان‭ ‬ولد‭ ‬أم‭ ‬زرير‭ ‬1838‭ ‬ ‭ ‬ملولشان‭ ‬1865‭ ‬ ‭ ‬الكروش‭ ‬1854‭ ‬ ‭ ‬الشويمة‭ ‬1873‭ ‬ ‭ ‬كروشان‭ ‬ M 1080‭ ‬ ‭ ‬كروشان‭ ‬ M 1092‭ ‬
‬الصويتية‭ ‬1849‭ ‬ ‭ ‬الطويسة‭ ‬ M 1075‭ ‬ ‭ ‬دهمان‭ ‬1933‭ ‬ ‭ ‬كروشان‭ ‬1926‭ ‬ ‭ ‬كحيلة‭ ‬العاديات‭ ‬1861‭ ‬ ‭ ‬ملولشان‭ ‬1912‭ ‬ ‭ ‬عبيان‭ ‬1923‭ ‬ ‭ ‬طويسان‭ ‬1936‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬تشارلز‭ ‬راسل‭ ‬سبيجليز‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬نيبوتنيان‭ ‬ ‭ ‬ذا‭ ‬ثين‭ ‬بلو‭ ‬لاين‭ ‬ ‭ ‬بجورنا‭ ‬إيرون‭ ‬سايد‭ ‬ ‭ ‬وات‭ ‬أ‭ ‬بزنس‭ ‬ ‭ ‬غارسمان‭ ‬ ‭ ‬روزا‭ ‬ميستيكا‭ ‬ ‭ ‬مجتهد‭ ‬ ‭ ‬تورنا‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬للفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬أوثورتي‭ ‬ ‭ ‬كول‭ ‬مي‭ ‬مايببي‭ ‬ ‭ ‬فتال‭ ‬أو‭ ‬بزيشن‭ ‬ ‭ ‬جيرو‭ ‬ساليما‭ ‬ ‭ ‬لهايب‭ ‬ ‭ ‬نايت‭ ‬لانترن‭ ‬ ‭ ‬ريلم‭ ‬ ‭ ‬ريكو‭ ‬لكشن‭ ‬ ‭ ‬صابراج‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للفرسان‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬كاليفورنيا‭ ‬ ‭ ‬بلاك‭ ‬بيرن‭ ‬ ‭ ‬الفوج‭ ‬ ‭ ‬لامي‭ ‬جي‭ ‬ ‭ ‬مستر‭ ‬دولار‭ ‬ ‭ ‬مبهر‭ ‬ ‭ ‬بورتو‭ ‬فينو‭ ‬ ‭ ‬كوانتوم‭ ‬ليب‭ ‬ ‭ ‬ذا‭ ‬مايندر‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬غومان‭ ‬ ‭ ‬بيور‭ ‬دريمر‭ ‬ ‭ ‬واتش‭ ‬ماي‭ ‬تراسر‭ ‬ ‭ ‬باي‭ ‬لاين‭ ‬ ‭ ‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬والجياد‭ ‬المشاركة‭:‬

سكوربيوس‭ ‬ ‭ ‬ذرب‭ ‬ ‭ ‬النادر‭ ‬ ‭ ‬ذي‭ ‬بلو‭ ‬دين‭ ‬ ‭ ‬يازمان‭ ‬ ‭ ‬ميموري‭ ‬كارد‭ ‬ ‭ ‬تاج‭ ‬محل‭ ‬ ‭ ‬لاما‭ ‬ألا‭ ‬منتي‭ ‬ ‭ ‬اليتيم‭ ‬ ‭ ‬أشكومب‭ ‬ ‭ ‬بيرق‭ ‬ ‭ ‬كولنغ‭ ‬كارد‭ ‬ ‭ ‬كارميلون‭ ‬ ‭ ‬حطاب‭ ‬ ‭ ‬ذا‭ ‬لاست‭ ‬كول‭ ‬ ‭ ‬ليبرا‭ ‬ ‭ ‬انبهار‭ ‬ ‭ ‬مجرة‭.‬

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