هنأوا المنتخب بعد بلوغ النهائي الخليجي..الرياضيون يثنون على قراءة دراغان وجودة الأداء الفني للاعبين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حظي‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬بإشادة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الكرة‭ ‬والمدربين‭ ‬الوطنيين،‭ ‬الذين‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬تأهله‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭.

‬وأجمع‭ ‬الرياضيون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬والانضباط‭ ‬التكتيكي‭ ‬والقراءة‭ ‬الفنية‭ ‬الدقيقة‭ ‬كانت‭ ‬عوامل‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يسير‭ ‬بثبات‭ ‬نحو‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭.‬





منتخبنا‭ ‬يسير‭ ‬بثبات‭ ‬

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬موسى‭ ‬حبيب‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يسير‭ ‬بخطى‭ ‬واثقة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬موسى‭ ‬بالمستويات‭ ‬المميزة‭ ‬والثابتة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المنتخب‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين،‭ ‬سواء‭ ‬الأساسيون‭ ‬أو‭ ‬البدلاء،‭ ‬أظهروا‭ ‬روحًا‭ ‬قتالية‭ ‬وأداءً‭ ‬متكاملًا‭ ‬قادهم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬وهو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭.‬

وأضاف‭: ‬ما‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬أن‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬وجميع‭ ‬المحللين‭ ‬أجمعوا‭ ‬على‭ ‬الإشادة‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬المنتخب‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬التأهل‭ ‬الآن‭ ‬والتركيز‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬الحاسمة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭. ‬إذا‭ ‬واصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأداء‭ ‬بنفس‭ ‬الروح‭ ‬والقتالية،‭ ‬فإن‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬سيكون‭ ‬حليفنا‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭. ‬

واختتم‭ ‬موسى‭ ‬تصريحاته‭ ‬بتقديم‭ ‬التهاني‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬واللاعبين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬بذلوه‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يتوج‭ ‬بالبطولة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬تكتمل‭ ‬الفرحة‭ ‬بتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬المنتظر‭.‬

منتخبنا‭ ‬استحق‭ ‬التأهل‭ ‬

أشاد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬زويد‭ ‬بالأداء‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬أظهر‭ ‬مستوى‭ ‬يليق‭ ‬بمكانة‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وقال‭ ‬زويد‭: ‬منتخبنا‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬مميزة‭ ‬أمام‭ ‬الكويت،‭ ‬وكان‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬طوال‭ ‬اللقاء‭. ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬الطرد‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬الفريق،‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬الأداء،‭ ‬بل‭ ‬ظهر‭ ‬المنتخب‭ ‬أكثر‭ ‬تنظيمًا‭ ‬وثباتًا‭. ‬اللاعبون‭ ‬دافعوا‭ ‬وهاجموا‭ ‬كمنظومة‭ ‬واحدة،‭ ‬وقدموا‭ ‬مستوى‭ ‬فاق‭ ‬التوقعات،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬انسجامهم‭ ‬وروحهم‭ ‬القتالية‭. ‬

وأضاف‭ ‬زويد‭: ‬تأهلنا‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬محض‭ ‬صدفة،‭ ‬بل‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬مواجهات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬مرشحة‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭ ‬والعراق،‭ ‬حيث‭ ‬تفوقنا‭ ‬عليهما‭ ‬بجدارة‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن،‭ ‬فإن‭ ‬قرار‭ ‬المدرب‭ ‬إراحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬للبدلاء‭ ‬كان‭ ‬صائبًا،‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة،‭ ‬لأنه‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬الفريق‭ ‬للمراحل‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

واختتم‭ ‬زويد‭ ‬تصريحه‭ ‬بتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الانسجام‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬هو‭ ‬العامل‭ ‬الأساسي‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬متمنياً‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بنفس‭ ‬الروح‭ ‬والأداء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬وإسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

منتخبنا‭ ‬أثبت‭ ‬جدارته‭ ‬

أشاد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬بالأداء‭ ‬البطولي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والذي‭ ‬توج‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬التتويج‭ ‬بالبطولة‭.‬

وقال‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭: ‬منتخبنا‭ ‬قدم‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول‭ ‬منه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬عائد‭ ‬بقوة‭ ‬لإعادة‭ ‬أمجاد‭ ‬الكرة‭ ‬الكويتية‭. ‬رغم‭ ‬النقص‭ ‬العددي،‭ ‬أظهر‭ ‬اللاعبون‭ ‬شجاعة‭ ‬وتماسكًا،‭ ‬وساهمت‭ ‬القراءة‭ ‬الفنية‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التبديلات‭ ‬الحاسمة،‭ ‬مثل‭ ‬إدخال‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬مما‭ ‬أضاف‭ ‬حلولًا‭ ‬هجومية‭ ‬فعالة‭. ‬

وأضاف‭: ‬بطولات‭ ‬الخليج‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تحمل‭ ‬طابعًا‭ ‬خاصًا،‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تعتمد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الأفضلية‭ ‬الفنية،‭ ‬بل‭ ‬تتسم‭ ‬بالتنافسية‭ ‬الكبيرة‭ ‬والتقارب‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭. ‬منتخبنا‭ ‬أثبت‭ ‬قوته‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مواجهتي‭ ‬السعودية‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬قدّم‭ ‬مستوى‭ ‬كبيرًا‭ ‬أعاد‭ ‬ثقة‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬وأثبت‭ ‬أنه‭ ‬قادم‭ ‬بقوة،‭ ‬ماحياً‭ ‬الصورة‭ ‬الباهتة‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬

واختتم‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬تصريحه‭ ‬بتوجيه‭ ‬التهنئة‭ ‬للاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬قائلاً‭: ‬بصفتي‭ ‬لاعبًا‭ ‬ومدربًا‭ ‬سابقًا‭ ‬للمنتخب،‭ ‬أشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬بلاعبي‭ ‬الأحمر،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنني‭ ‬أتابع‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬دربتهم‭ ‬شخصيًا،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وتحقيق‭ ‬اللقب،‭ ‬ليعود‭ ‬منتخبنا‭ ‬بالكأس‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬ويدخل‭ ‬البهجة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭.‬

الانضباط‭ ‬والتركيز‭ ‬الذهني‭ ‬

أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬جمال‭ ‬راشد‭ ‬أن‭ ‬الانضباط‭ ‬التكتيكي‭ ‬والذهني‭ ‬العالي‭ ‬للاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كان‭ ‬العامل‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬راشد‭ ‬بالأداء‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لعب‭ ‬بانضباط‭ ‬تكتيكي‭ ‬وذهني‭ ‬مميز،‭ ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬اللاعبون‭ ‬التزامًا‭ ‬بترابط‭ ‬الخطوط‭ ‬وغلق‭ ‬المساحات‭ ‬دفاعيًا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التنسيق‭ ‬الهجومي‭ ‬الفعال‭.‬

وقال‭: ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬وكميل‭ ‬الأسود‭ ‬يتحكمان‭ ‬برتم‭ ‬اللعب‭ ‬بشكل‭ ‬رائع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبرز‭ ‬دور‭ ‬مرهون‭ ‬ومدن‭ ‬وحميدان‭ ‬وعبدالجبار‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الحلول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬المساحات‭ ‬التي‭ ‬يتركها‭ ‬المنافس‭. ‬

وأضاف‭ ‬راشد‭: ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬منتخبنا‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬يدافع‭ ‬كمنظومة‭ ‬متكاملة،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬قرب‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬الهجومية،‭ ‬مما‭ ‬يمنحه‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الكرات‭ ‬الثانية‭ ‬بسرعة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوازن‭ ‬كان‭ ‬مفتاح‭ ‬نجاح‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭. ‬

واختتم‭ ‬جمال‭ ‬راشد‭ ‬حديثه‭ ‬بتمنياته‭ ‬للمنتخب‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التركيز،‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬النهج،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تلافي‭ ‬الأخطاء‭ ‬البسيطة‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬وإسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭.‬

الثقة‭ ‬والتكيف

أشاد‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬سامي‭ ‬الحسيني‭ ‬بأداء‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ثقة‭ ‬اللاعبين‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬المباراة‭ ‬كانتا‭ ‬العامل‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وأوضح‭ ‬الحسيني‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬أظهروا‭ ‬ثباتًا‭ ‬مميزًا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬حيث‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬ونجحوا‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬أسلوبهم،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬مارسه‭ ‬المنتخب‭ ‬المنافس‭. ‬

وأضاف‭: ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬الطرد‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬اللاعب‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬المنتخب،‭ ‬بل‭ ‬استمر‭ ‬باللعب‭ ‬بمنظومة‭ ‬واضحة‭ ‬وخطة‭ ‬محكمة‭ ‬حتى‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭. ‬

وتابع‭ ‬الحسيني‭: ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬البطولة،‭ ‬كنت‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬بفضل‭ ‬المستوى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬اللاعبون‭. ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬ليس‭ ‬غريبًا‭ ‬على‭ ‬نجوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬الذين‭ ‬أظهروا‭ ‬شجاعة‭ ‬وانضباطًا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬البطولة‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه،‭ ‬بارك‭ ‬الحسيني‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف،‭ ‬وهنأ‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬واللاعبين‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الكبيرة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬يكللوا‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬الرائع‭ ‬بالتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬المرتقبة‭.‬