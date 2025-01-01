هنأوا المنتخب بعد بلوغ النهائي الخليجي..الرياضيون يثنون على قراءة دراغان وجودة الأداء الفني للاعبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حظي الأداء المميز الذي قدمه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26» بإشادة واسعة من خبراء الكرة والمدربين الوطنيين، الذين عبروا عن فخرهم بما حققه المنتخب بعد تأهله للمباراة النهائية على حساب المنتخب الكويتي.
وأجمع الرياضيون على أن الروح القتالية والانضباط التكتيكي والقراءة الفنية الدقيقة كانت عوامل رئيسية في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدين أن المنتخب يسير بثبات نحو التتويج باللقب.
منتخبنا يسير بثبات
أكد المدرب الوطني موسى حبيب أن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يسير بخطى واثقة نحو تحقيق لقب بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26».
وأشاد موسى بالمستويات المميزة والثابتة التي قدمها المنتخب منذ بداية البطولة، مؤكدًا أن اللاعبين، سواء الأساسيون أو البدلاء، أظهروا روحًا قتالية وأداءً متكاملًا قادهم للوصول إلى الهدف المنشود وهو التأهل إلى النهائي.
وأضاف: ما يبعث على الفخر أن الشارع الرياضي وجميع المحللين أجمعوا على الإشادة بما قدمه المنتخب منذ انطلاق البطولة. ومع ذلك، يجب طي صفحة التأهل الآن والتركيز الكامل على المواجهة الحاسمة أمام المنتخب العماني. إذا واصل اللاعبون الأداء بنفس الروح والقتالية، فإن الفوز باللقب سيكون حليفنا بإذن الله.
واختتم موسى تصريحاته بتقديم التهاني لرئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، مشيرًا إلى أن الجهد الكبير الذي بذلوه يستحق أن يتوج بالبطولة، متمنيًا أن تكتمل الفرحة بتحقيق اللقب المنتظر.
منتخبنا استحق التأهل
أشاد المدرب الوطني محمد زويد بالأداء الكبير الذي قدمه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، مؤكدًا أن الفريق أظهر مستوى يليق بمكانة الكرة البحرينية، وخاصة بعد الفوز المستحق على المنتخب الكويتي والتأهل إلى المباراة النهائية.
وقال زويد: منتخبنا قدم مباراة مميزة أمام الكويت، وكان الطرف الأفضل طوال اللقاء. حتى بعد الطرد الذي تعرض له الفريق، لم يتأثر الأداء، بل ظهر المنتخب أكثر تنظيمًا وثباتًا. اللاعبون دافعوا وهاجموا كمنظومة واحدة، وقدموا مستوى فاق التوقعات، مما يعكس انسجامهم وروحهم القتالية.
وأضاف زويد: تأهلنا إلى النهائي لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة مواجهات قوية مع منتخبات مرشحة مثل السعودية والعراق، حيث تفوقنا عليهما بجدارة. أما في مباراة اليمن، فإن قرار المدرب إراحة اللاعبين الأساسيين وإعطاء الفرصة للبدلاء كان صائبًا، رغم الخسارة، لأنه ساهم في تجهيز الفريق للمراحل الحاسمة من البطولة.
واختتم زويد تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الانسجام والتفاهم بين اللاعبين هو العامل الأساسي وراء هذا الإنجاز، متمنياً أن يواصل منتخبنا الوطني بنفس الروح والأداء في المباراة النهائية لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير البحرينية بإذن الله.
منتخبنا أثبت جدارته
أشاد المدرب الوطني حمد محمد بالأداء البطولي الذي قدمه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، والذي توج بالتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 26»، بعد انتصاره على المنتخب الكويتي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.
وقال حمد محمد: منتخبنا قدم المستوى المأمول منه أمام فريق عائد بقوة لإعادة أمجاد الكرة الكويتية. رغم النقص العددي، أظهر اللاعبون شجاعة وتماسكًا، وساهمت القراءة الفنية المميزة من المدرب في تغيير مجريات اللقاء، وخاصة من خلال التبديلات الحاسمة، مثل إدخال محمد الرميحي بدلًا من علي مدن، مما أضاف حلولًا هجومية فعالة.
وأضاف: بطولات الخليج دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا، فهي لا تعتمد فقط على الأفضلية الفنية، بل تتسم بالتنافسية الكبيرة والتقارب بين المنتخبات. منتخبنا أثبت قوته منذ البداية، وخاصة في مواجهتي السعودية والعراق في دور المجموعات، حيث قدّم مستوى كبيرًا أعاد ثقة الشارع الرياضي وأثبت أنه قادم بقوة، ماحياً الصورة الباهتة التي ظهر عليها في تصفيات كأس العالم.
واختتم حمد محمد تصريحه بتوجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني، قائلاً: بصفتي لاعبًا ومدربًا سابقًا للمنتخب، أشعر بالفخر بلاعبي الأحمر، وخاصة أنني أتابع بعض اللاعبين الذين دربتهم شخصيًا، متمنياً لهم التوفيق في المباراة النهائية وتحقيق اللقب، ليعود منتخبنا بالكأس إلى أرض الوطن ويدخل البهجة في قلوب الجماهير البحرينية.
الانضباط والتركيز الذهني
أكد اللاعب الدولي السابق جمال راشد أن الانضباط التكتيكي والذهني العالي للاعبي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم كان العامل الأبرز في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26».
وأشاد راشد بالأداء الكبير الذي قدمه المنتخب في مواجهة المنتخب الكويتي، مشيرًا إلى أن الفريق لعب بانضباط تكتيكي وذهني مميز، حيث أظهر اللاعبون التزامًا بترابط الخطوط وغلق المساحات دفاعيًا، إلى جانب التنسيق الهجومي الفعال.
وقال: سيد ضياء وكميل الأسود يتحكمان برتم اللعب بشكل رائع، في حين يبرز دور مرهون ومدن وحميدان وعبدالجبار في خلق الحلول من خلال استغلال المساحات التي يتركها المنافس.
وأضاف راشد: ما يميز منتخبنا هو أنه يدافع كمنظومة متكاملة، وفي الوقت ذاته يحافظ على قرب خط الدفاع من المنظومة الهجومية، مما يمنحه الأفضلية في استعادة الكرات الثانية بسرعة، مؤكداً أن هذا التوازن كان مفتاح نجاح المنتخب في المباريات السابقة.
واختتم جمال راشد حديثه بتمنياته للمنتخب بالتوفيق في المباراة النهائية، مشددًا على أهمية الحفاظ على التركيز، الاستمرار على نفس النهج، والعمل على تلافي الأخطاء البسيطة لضمان تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير البحرينية.
الثقة والتكيف
أشاد اللاعب الدولي السابق سامي الحسيني بأداء منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، مؤكدًا أن ثقة اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع ظروف المباراة كانتا العامل الحاسم في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.
وأوضح الحسيني أن لاعبي منتخبنا أظهروا ثباتًا مميزًا منذ بداية اللقاء أمام المنتخب الكويتي، حيث كانوا أكثر خطورة ونجحوا في فرض أسلوبهم، على الرغم من الضغط الذي مارسه المنتخب المنافس.
وأضاف: حتى بعد الطرد الذي تعرض له اللاعب مهدي عبدالجبار لم يتأثر المنتخب، بل استمر باللعب بمنظومة واضحة وخطة محكمة حتى نجح في تسجيل هدف الفوز.
وتابع الحسيني: منذ بداية البطولة، كنت على يقين أن منتخبنا سيصل إلى المباراة النهائية، بفضل المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعبون. هذا الأداء المميز ليس غريبًا على نجوم منتخبنا الوطني، الذين أظهروا شجاعة وانضباطًا على مدار البطولة.
وفي ختام تصريحه، بارك الحسيني للقيادة الرشيدة بهذا الإنجاز المشرف، وهنأ الجهازين الفني والإداري واللاعبين على جهودهم الكبيرة، متمنيًا أن يكللوا هذا الأداء الرائع بالتتويج بلقب البطولة في المباراة النهائية المرتقبة.
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