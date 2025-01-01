انطلاق الجولة الخامسة من دوري زين السلاوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله





تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والنويدرات‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والأهلي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭.‬

ويدخل‭ ‬المحرق‭ ‬اللقاء‭ ‬لمواصلة‭ ‬انتصاراته،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬ويملك‭ ‬الفريق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬رصيده،‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬المنامة،‭ ‬ويسعى‭ ‬للضغط‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬لمزاحمته‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬اللقاء‭ ‬لتعويض‭ ‬خسارته‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬فهو‭ ‬يملك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬خمس‭ ‬نقاط،‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬ويمر‭ ‬الفريق‭ ‬بظروف‭ ‬صعبة‭ ‬بعدما‭ ‬خاض‭ ‬اللقاء‭ ‬الماضي‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬منافسه‭ ‬المحرق‭ ‬بمحترفين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سيرجح‭ ‬كفته‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأهلي‭.‬

وفي‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬ضمن‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬يدخل‭ ‬النويدرات‭ ‬المتصدر‭ ‬بثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬ويمتلك‭ ‬نجومًا‭ ‬شابة‭ ‬مميزة‭ ‬ومحترفًا‭ ‬شكّل‭ ‬قوةً‭ ‬هجومية‭ ‬ودفاعية‭ ‬تحت‭ ‬السلة،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يخوض‭ ‬البحرين‭ ‬مباراته‭ ‬بعد‭ ‬خضوعه‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬وستكون‭ ‬مهمته‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬المتصدر،‭ ‬وسيسعى‭ ‬جاهدًا‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وتحسين‭ ‬مركزه‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬ويملك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬متساويًا‭ ‬مع‭ ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭.‬

هذا‭ ‬وتقام‭ ‬المواجهتين‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬