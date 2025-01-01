انطلاق الجولة الخامسة من دوري زين السلاوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كتب: حسين فتح الله
تنطلق اليوم الجولة الخامسة لدوري زين لكرة السلة للدرجتين الأولى والثانية للموسم الرياضي 2024-2025، وذلك بإقامة مباراتين الأولى تجمع بين البحرين والنويدرات عند الساعة السادسة مساءً، والثانية تجمع بين المحرق والأهلي عند الساعة الثامنة مساءً.
ويدخل المحرق اللقاء لمواصلة انتصاراته، وذلك بعد فوزه على الحالة في الجولة الماضية، ويملك الفريق 7 نقاط في رصيده، ويقع في المركز الثاني خلف المتصدر المنامة، ويسعى للضغط أكثر على حامل اللقب لمزاحمته على الصدارة، بينما يدخل الأهلي اللقاء لتعويض خسارته من المنامة في الجولة الماضية، فهو يملك في رصيده خمس نقاط، ويقع في المركز الثالث، ويمر الفريق بظروف صعبة بعدما خاض اللقاء الماضي بمحترف واحد، بينما يدخل منافسه المحرق بمحترفين، وهذا ما سيرجح كفته على حساب الأهلي.
وفي المواجهة الأخرى ضمن الدرجة الثانية يدخل النويدرات المتصدر بثقة كبيرة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، ويمتلك نجومًا شابة مميزة ومحترفًا شكّل قوةً هجومية ودفاعية تحت السلة، على الجانب الآخر يخوض البحرين مباراته بعد خضوعه إلى الراحة في الجولة الماضية، وستكون مهمته صعبة أمام المتصدر، وسيسعى جاهدًا إلى الظهور بصورة جيدة وتحسين مركزه في سلم الترتيب، ويملك في رصيده 4 نقاط متساويًا مع سترة ومدينة عيسى.
هذا وتقام المواجهتين على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
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