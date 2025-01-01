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((بيون)) تقدم دعمًا لمنتخبنا بمبلغ 100 ألف دولار وتخصص طائرة للجماهير

1/1/2025 7:15:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ ‬تقديم‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬دعمًا‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬خليجي‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬توفير‭ ‬طائرة‭ ‬لنقل‭ ‬جماهير‭ ‬الأحمر‭ ‬الوفية‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬متمنين‭ ‬للأحمر‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬حاملين‭ ‬الكأس‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭. ‬

وأكدت‭ ‬بيون‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬المشاركات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬هو‭ ‬نهج‭ ‬التزمت‭ ‬فيه‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة،‭ ‬ويعكس‭ ‬ذلك‭ ‬هويتها‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة‭ ‬بالإضافة،‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.‬

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