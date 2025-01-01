((بيون)) تقدم دعمًا لمنتخبنا بمبلغ 100 ألف دولار وتخصص طائرة للجماهير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت شركة بيون تقديم مبلغ 100 ألف دولار دعمًا لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في نهائي خليجي 2024، والذي يشمل توفير طائرة لنقل جماهير الأحمر الوفية إلى النهائي على متن الناقلة الوطنية طيران الخليج، متمنين للأحمر كل التوفيق والعودة إلى الوطن حاملين الكأس بإذن الله.
وأكدت بيون أن دعم المشاركات الوطنية في المحافل الدولية هو نهج التزمت فيه الشركة على مدى سنوات عديدة، ويعكس ذلك هويتها الوطنية الراسخة بالإضافة، إلى حرص مجلس الإدارة على توجيه إدارة الشركة لدعم المبادرات الوطنية على جميع المستويات.
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